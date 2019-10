Stefano De Martino torna in prima serata con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il feel good show di successo di Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’appuntamento di lunedì 7 ottobre 2019.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 7 ottobre

Lunedì 7 ottobre alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile“, il comedy show realizzato da Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino nella prima serata di Raidue.

Come sempre una puntata all’insegna dell’allegria e il divertimento con la partecipazione di tantissimi ospiti pronti a mettersi alla prova in giochi esilaranti e divertenti. Il tema della quarta puntata del programma è “Love”, l’amore per l’appunto e a calarsi nel ruolo di concorrenti saranno alcuni personaggi di spicco del panorama artistico italiano.

Ecco gli ospiti della quarta puntata di #STEP in onda lunedì 7 ottobre su Rai2: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto.

Stasera tutto è possibile, i giochi

Dall’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si metteranno in gioco mostrando un’innata capacità di improvvisazione confrontandosi con giochi divertenti ed esilaranti che con il solo obiettivo finale di divertirsi e far divertire il pubblico da casa e in studio. Non ci sarà nessuna gara, nessuna classifica finale e nessun premio da consegnare: solo voglia di vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Diversi i giochi che vedranno i concorrenti della quarta puntata mettersi in gioco mostrando innata capacità di improvvisazione. Si parte dal gioco Alphabody a quello di Segui il labiale, da StepBurger fino a Speed Quiz. L’attesa è tutta per il gioco più famoso ed amato del programma: la Stanza Inclinata. Riusciranno i concorrenti a superare tutte le prove? Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire la puntata in onda in prima serata su Rai2!

Ricordiamo che Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY e licenziato da Endemol Shine.