Stefano De Martino torna con il secondo appuntamento di Stasera tutto è possibile, il feel good show di successo trasmesso in prima serata su Rai2. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda lunedì 23 settembre 2019.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 23 settembre

Tutto pronto per la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile” in onda lunedì 23 settembre dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2. Al timone del comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ritroviamo ancora una volta Stefano De Martino pronto a regalare ai telespettatori una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Come sempre a divertirsi e far divertire il pubblico dall’Auditorium Rai di Napoli ci sarà un parterre di ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a cimentarsi in prove e giochi davvero esilaranti. Ecco gli ospiti della seconda puntata di lunedì 23 settembre: Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni.

I concorrenti dovranno cimentarsi in giochi e prove tutte da ridere: da Alphabody, Segui il labiale, StepBurger fino a Speed Quiz, anche se uno dei momenti più attesi della puntata è il gioco della Stanza Inclinata. A chi toccherà questa settimana entrare nella stanza inclinata e confrontarsi con un pavimento inclinato di 22,5 gradi?

Maurizio Costanzo difende Stefano De Martino

Intanto in questi giorni Stefano De Martino ha dovuto fare i conti anche con le critiche; diverse persone non hanno apprezzato la sua performance di conduttore al timone del comedy show condotto da Amadeus nelle precedenti edizioni. A difenderlo però ci ha pensato Maurizio Costanzo che, dalle pagine del settimanale Nuovo, ha detto:

“Stefano De Martino appare sempre più lanciato verso un futuro da conduttore. Ma per diventare un professionista ci vogliono studio e gavetta”.

Costanzo però precisa come il paragone con Amadeus “un grande della televisione italiana” non giochi a favore del neo conduttore De Martino, ma il marito di Maria De Filippi sottolinea:

“Stefano ci mette grinta e impegno e, piano piano, riuscirà a farsi apprezzare anche in questa sua nuova versione professionale”.