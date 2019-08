Mediaset Extra festeggia Maurizio Costanzo nel giorno del suo 81° compleanno con una programmazione speciale. Ecco tutte le anticipazioni e i dettagli sui programmi dedicati al noto conduttore e giornalista televisivo.

Maurizio Costanzo compie 81 anni di età: la programmazione speciale

Mercoledì 28 agosto Maurizio Costanzo festeggia 81 anni d’età e per l’occasione Mediaset Extra ha deciso di celebrarlo con una programmazione ad hoc. Si tratta di una grande festa televisiva dedicata interamente al giornalista e autore di tantissimi programmi di successo che hanno segnato la storia della tv italiana.

Si comincia nel il day-time con la messa in onda di una serie di best of del mitico “Maurizio Costanzo Show”, il talk-show più longevo della tv italiana. A seguire Mediaset Extra riproporrà la puntata evento de I Tre Tenori con la partecipazione di Enrico Mentano in cui protagonisti indiscussi sono tre pionieri del piccolo schermo nostrano: Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

Buon compleanno Maurizio Costanzo: carriera e vita privata

Ma non finisce qui, visto che la programmazione continua con alcuni dei momenti più belli ed esilaranti di “Buona Domenica“, il contenitore di successo condotto per diversi anni la domenica pomeriggio su Canale 5 da Maurizio Costanzo con la complicità di Fiorello, Paola Barale, Claudio Lippi e Luca Laurenti. Spazio poi alla messa in onda di alcuni episodi delle sitcom cult “Orazio” e “Ovidio”.

Nell’access prime-time, invece, l’appuntamento è con “Melodrammore – E vissero felici e contenti“, la sola pellicola diretta da Costanzo, con protagonisti Enrico Montesano, Claudio Villa, Nilla Pizzi e Jenny Tamburi. A seguire in prima serata “Sipario: buon compleanno Maurizio!”, uno speciale televisivo interamente dedicato alla straordinaria carriera di Costanzo. Un viaggio alla scoperta della carriera di uno dei più grandi comunicatori della televisione e non solo, capace di distinguersi con egual successo sia come autore, presentatore, giornalista, sceneggiatore e scrittore di libri e testi musicali, senza dimenticare la sua vita privata e il suo matrimonio con Maria De Filippi.