Tutto pronto per il gran finale di Stasera tutto è il possibile, il game show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Un’ultima imperdibile puntata quella di lunedì 27 marzo 2023 assolutamente da non perdere!

Stasera tutto è il possibile 2023, gli ospiti di lunedì 27 marzo

Lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show condotto da Stefano Di Martino realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli. Il tema del gran finale di questa edizione è la “Step Dance”. Tantissimi gli ospiti della serata: Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e Massimo Lopez. Naturalmente non mancheranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa volta imiterà Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni.

Come sempre al centro del programma i giochi che vedranno gli ospiti mettersi alla prova, suddivisi in squadre, tra uno Step Burger e C’era una giravolta. Non solo, tra i giochi di questa edizione ci sono: Fotomimo, La coppia che scoppia e Serenata Step. Naturalmente il gioco simbolo del programma resta la Stanza inclinata, icona del programma.

Stasera tutto è possibile, quando torna su Rai2?

La puntata di lunedì 27 marzo 2023 non sarà l’ultima di questa edizione, visto che è prevista la messa in onda per lunedì 3 aprile di una sorta di best of, con i momenti migliori di questa stagione, dal titolo “Anche Stasera tutto è possibile“. Un’occasione per rivivere il “meglio di” questa edizione per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza.

Ricordiamo che STEP è un programma scritto da: Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà. Regia di Cristiano D’Alisera.