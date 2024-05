Tutto pronto per una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 13 maggio 2024.

Stasera tutto è possibile, ospiti di lunedì 13 maggio 2024

Lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 21.20 va in onda la settima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show più pazzo e divertente della tv presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il programma continua, settimana dopo settimana, a raccogliere sempre più consensi da parte del pubblico. La conferma arriva dai social, ma anche degli ascolti che sono in crescendo per il comedy show che è un’ottima vesta per conduttore e ballerino.

Il tema della puntata di stasera, lunedì 13 maggio 2024, è “Momenti di storia”. Il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, e trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli, è pronto a regalare un’altra serata all’insegna dell’intrattenimento. Ospiti di stasera: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. E ancora: Paolo Ruffini, Peppe Iodice, Aurora Ramazzotti, Valeria Graci, Carlo Amleto e la ballerina di “Ballando con le stelle” Alessandra Tripoli.

Brava è brava però dai 🤣 👉#Staseratuttoepossibile: ogni lunedì alle 21.20 su #Rai2 📺 Il programma è disponibile su #RaiPlay 📱https://t.co/KDk9pOMSGy pic.twitter.com/nqWGqv2bSi — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) May 7, 2024

Stasera tutto è possibile 2024, i giochi del programma

Durante la settimana puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia che questa sera imiterà Milly Carlucci e Anna Moroni. Naturalmente il cuore del comedy show sono i giochi: dalla mitica Stanza Inclinata, a Stammi dietro dance, La coppia che scoppia, Golden STEP, Speed Quiz. Tutti gli ospiti dovranno mettersi alla prova nei vari giochi con una sola regola: divertirsi!

“Stasera tutto è possibile” è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il lunedì in prima serata su Rai2.