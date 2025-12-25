Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con un nuovo speciale dal titolo “Stanotte a Torino“, un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili. Scopriamo le anticipazioni.

Stanotte a Torino stasera su Rai1 con Alberto Angela

Stasera, giovedì 25 dicembre 2025 dalle ore 21.30 appuntamento su Rai1 con “Stanotte a Torino” di Alberto Angela. Il regalo di Natale del giornalista, conduttore e divulgatore è una nuova avventura notturna in un’altra splendida città italiana: Torino. Un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Una serata evento, prodotto da Rai Cultura, trasmessa in prime time su Rai1, ma disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat.

Un viaggio alla scoperta della bellezza di Torino che vede Alberto Angela perdersi nelle strade porticate, piazze eleganti e caffè storici. Un’occasione unica per vivere atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo.

Scende la notte su Torino 🌌

Si accendono le luci delle strade e delle piazze… e noi le seguiremo perché ci rivelino il fascino nascosto della città.@albertoangela vi aspetta stasera su #Rai1 e #RaiPlay per vivere insieme la magia del Natale. Buone feste 💫#StanotteaTorino pic.twitter.com/6kmFMoxq0j — Rai1 (@RaiUno) December 25, 2025

Stanotte a Torino, gli ospiti di Alberto Angela

Nel viaggio di “Stanotte a Torino“, Alberto Angela non sarà da solo, visto che durante il lungo percorso incrocerà diversi ospiti e singolari. A cominciare da Alessandro Del Piero pronto a ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e di una carriera sportiva iniziata proprio a Torino. Poi è la volta di Luciana Littizzetto, torinese doc, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta di tradizioni e curiosità.

E ancora tra gli ospiti anche Giancarlo Giannini, storico accompagnatore di Alberto Angela in tutti gli speciali di “Stanotte a…” che questa sera vestirà i panni di Fred Buscaglione, indimenticato musicista torinese. Poi è la volta di Francesco Gabbani che omaggerà l’artista nella magica atmosfera barocca della palazzina di caccia di Stupinigi. Ma non finisce qui, visto che Alberto Angela incontrerà il pilota Jean Alesi al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, mentre dalle Officine Grandi Riparazioni si potrà assistere ad una performance live dei Subsonica con un brano dedicato proprio alla città.

“Stanotte a Torino” è una produzione realizzata da Rai Cultura e dalla Direzione Produzione Tv – centro di produzione Piero Angela di Torino, diretta da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Stefano Ughetti. Scritta da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto, Fabio Roberti. Capo progetto Anna Maria Tiberi, produttore esecutivo Nicoletta Zavattini.