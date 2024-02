Spotify ha diffuso la Top Songs Debut Global, la classifica delle canzoni più ascoltate in tutto il mondo nelle prime 72 ore dall’uscita, o meglio, tra venerdì, giorno di uscita delle canzoni, sabato e domenica. Dalla lista sono però esclusi gli Stati Uniti. La classifica conferma il successo dei brani del Festival di Sanremo 2024, infatti, ben sette canzoni su dieci provengono dal Festival di Sanremo 2024.

Spotify, classifica Debut Global: 7 canzoni su 10 sono di Sanremo 2024

Due canzoni che provengono dal Festival di Sanremo 2024 sono sul podio della classifica di Spotify. Subito dietro Talking di Kanye West e Ty Dolla $ign, che conquista la prima posizione, troviamo il brano Tuta gold di Mahmood, al secondo posto, e I p’ me, tu p’ te di Geolier, al terzo gradino del podio.

Sinceramente di Annalisa è al quinto, mentre la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024 La noia di Angelina Mango è al sesto, Tu no di Irama al settimo, Casa mia di Ghali all’ottavo, Tutto qui di Gazzelle al decimo. Unici pezzi non italiani, oltre a quello di Ye, sono Forever di Noah Kahan e Make You Mine di Madison Beer.

La classifica riflette in parte il favore riscontrato anche al Festival di Sanremo. I primi sei classificati a Sanremo sono anche nella Top Songs Debut Global di Spotify. Fa eccezione Gazzelle, che a Sanremo è arrivato undicesimo ma per Spotify conquista la settima posizione in classifica.

Perchè i brani di Sanremo 2024 conquistano Spotify

Il motivo del perchè tanto successo per i brani in gara al Festival di Sanremo 2024, che decreta dunque il loro posizionamento in alto nella classifica mondiale di Spotify, è dovuto dal fatto che si basa su un mix di ascolti compulsivi da parte degli utenti italiani. Ma anche dalla voglia di novità, dal fatto che sono brani che provengono da una competizione, quale il Festival della canzone italiana di Sanremo, dalla diffusione in Italia di Spotify, che è la piattaforma egemone e che incoraggia il culto dei numeri negli utenti.

