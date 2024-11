Torna “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari torna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 21 novembre 2024.

Splendida Cornice puntate, le anticipazioni ed ospiti del 21 novembre 2024

Giovedì 21 novembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova ed imperdibile puntata di “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prime time su Rai3. Tantissimi gli ospiti di puntata: a cominciare dallo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, il regista e conduttore Pino Strabioli. Non solo, in studio anche Gianrico Carofiglio che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro dal titolo “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”.

Non solo, durante la puntata Geppi Cucciari è pronta ad accogliere anche l’imprenditore e conduttore Paride Vitale, autore del libro “D’Amore e D’Abruzzo. E ancora: lo scrittore Marco Balzano che ha da poco pubblicato il libro “Bambino”.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti del programma di Geppi Cucciari

Durante la puntata di giovedì 21 novembre 2024 di Splendida Cornice di Geppi Cucciari su Rai3 non mancano ospiti musicali. Si parte con il violinista David Garrett, che presenta il suo ultimo disco “Millennium Symphony”, ma anche il cantautore e compositore Dario Baldan Bembo. Non solo, ospite in studio la cantautrice Levante che ha da poco pubblicato il suo nuovo romanzo dal titolo “Opera quotidiana”. Anche Paola & Chiara, reginette del pop e in vetta alle classifiche con “Il linguaggio del corpo”, hanno da poco pubblicato la loro prima autobiografia dal titolo “Sisters”. Da segnalare anche la presenza dell’Orchestra Sinfonica in collegamento dall’Auditorium di Milano e Paolo di Paolo in collegamento dalla Fontana di Trevi, a Roma.

Come sempre ad interagire con il pubblico e gli ospiti i “competenti”: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra Paola Di Turi e il semiologo ed esperto di comunicazione Giovanni Manetti. Infine presente anche Andrea Maggi, Roberto Mercadini e Alessandro Arcodia con i suoi reportage sul mondo dell’arte. .

L’appuntamento con Splendida Cornice è per stasera in prima serata su Rai3.