Una nuova serie tv è in arrivo per l’estate su Canale 5: si tratta di Spirito Libero, una serie drama di origine austriaca con protagonista Julia Richter

Canale 5 ha in serbo una bellissima sorpresa per tutti i telespettatori. Per l’estate è prevista la messa in onda di una nuova serie televisiva di generE “drama” che ruota intorno ad un testamento e una famiglia. Intrighi e bramosia di potere sono gli ingredienti di Spirito Libero, la serie tv austriaca pronta al suo debutto in Italia. Ecco alcune anticipazioni.

Spirito Libero: anticipazioni serie tv

Scritta da Lea Schmidbauer, l’autrice di Ostwind, Spirito Libero è una serie tv austriaca prodotta dalla società di produzione Monaco SamFilm e diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier.

Dopo aver conquistato il pubblico austriaco e tedesco con il nome Gestüt Hochstetten, la serie si prepara a debuttare quest’estate nel palinsesto Mediaset.

Spirito Libero, la trama

Alexandra Winkler è la giovane protagonista. Ha 23 anni e lavora presso un panificio a Vienna, ignara di essere figlia di un uomo ricco. La sua vita cambia quando scopre di essere l’unica erede di una fattoria e di un allevamento di proprietà del vero padre Karl Hochstetten.

Cresciuta dai genitori adottivi, Alexandra credeva di essere orfana. Improvvisamente si ritrova non solo ad essere ricca e proprietaria di una fattoria, ma anche ad avere dei fratellastri e una matrigna.

Naturalmente la scoperta dell’esistenza di Alexandra non viene accolta positivamente dai fratellastri Massimiliano, Leander e Silvia Hochstetten e tantomeno dalla matrigna Marie Hochstetten.

La notizia del testamento del padre che, decide di lasciare tutto ad Alexandra, genera la reazione del fratellastro Massimiliano e della sua amante Margherita.

Per fortuna Alexandra troverà supporto non solo in un cavallo mezzosangue, suo inseparabile amico, ma anche in Paula Novak e nell’istruttore Raphael Horvath.

Spirito Libero, il cast

Nel cast della nuova serie drama “Spirito Libero” ritroviamo: Julia Frank Richter nel ruolo della protagonista Alexandra Winkler, mentre Christoph Luser interpreta il fratellastro geloso Maximilian Hochstetten.

Tra gli altri protagonisti: Laurence Rupp nel ruolo di Leander Hochstetten, Patricia Aulitzky è Silvia Hochstetten, Michou Friesz è la matrigna Marie Hochstetten. E ancora: Jeanette Hain nel ruolo di Margarethe Loss, l’amante di Maximilian, Aaron Karl è l’istruttore Raphael Horvath, mentre Mariam Hage è Paula Nova, l’amica del cuore di Alexandra.

Ecco il trailer di Spirito Libero, al momento solo in lingua tedesca:

Spirito Libero, quando in TV

L’appuntamento con Spirito Libero è per quest’estate su Canale 5, precisamente a partire da Agosto 2019, subito dopo la messa in onda di un’altra Serie Tv molto attesa in quel di Mediaset, ci riferiamo a Riviera.