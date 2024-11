Il 22 novembre esce su Netflix il film d’animazione “Spellbound“. Nella versione italiana il film vanta uno straordinario cast di voci tra cui Gigi e Ross, Arianna Craviotto e Sissi. “Spellbound- L’incantesimo” narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. Un film che lancia un messaggio importante che può riassumersi nella frase “meglio divorziare che far soffrire i propri figli”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gigi e Ross, Arianna e Sissi. Nel film d’animazione Gigi e Ross interpretano i due oracoli, Sunny e Luno. In merito a questa esperienza hanno dichiarato: “Abbiamo la fortuna di doppiare personaggi che sono sempre molto uniti e che rispecchiano il nostro rapporto. Questa volta eravamo molto complici e ci siamo divertiti molto pur se non abbiamo lavorato insieme bensì separatamente. I due oracoli si prendono in giro come facciamo noi. C’è una scena in cui Sunny cerca di spiegare a Luno che è più avanti con l’età come funziona la chiave e questo mi ha fatto impazzire”. Sissi ha doppiato le canzoni della principessa Ellian. Per lei è stata una sfida entusiasmante: “Per me è stato un sogno, l’ho desiderato da sempre. Mi è piaciuto cantare le canzoni con uno stile da musical e ho capito anche quanto posso spingere con la voce. Per quanto riguarda la dizione ho dovuto lavorare molto”. Arianna presta la voce alla principessa Ellian. Un personaggio diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nei film d’animazione. Ellian è una ragazza di 14 anni che si trova ad affrontare un momento delicato della sua vita, la separazione dei genitori. E’ costretta a fare i conti con paure e responsabilità che prima non aveva mai avuto. Arianna ha dichiarato: “Non ho mai avvertito la pressione di diventare responsabile. Pensa che ho ancora mia madre che prende gli appuntamenti dal dottore per me. Ho dovuto maturare questo senso di responsabilità solo in un secondo momento”. La principessa Ellian si lascia soggiogare dalla rabbia e dalle emozioni negative quando i genitori gli rivelano di non volersi più bene. Arianna invece ci rivela che cosa la fa arrabbiare: “Mi fanno arrabbiare le persone poco empatiche e non gentili. Sui social la gente butta un sacco di cattiveria addosso alle persone e questo mi fa veramente arrabbiare perché penso sempre che oggi le influencer sono molto giovani e che ricevere commenti negativi fa davvero male”.