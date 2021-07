Massimo Giletti torna in TV per condurre uno Speciale di Non è l’Arena in onda il prossimo 3 agosto 2021 su La7, in prima serata. Di cosa si occuperà il famoso giornalista e conduttore? Stando alle anticipazioni sulla puntata della trasmissione Giletti si occuperà di un caso di violenza avvenuto in Sardegna nel 2019 partendo anche dal caso di Ciro Grillo.

Speciale Non è l’Arena: Giletti torna con la cronaca su La7

Non sarà di domenica sera, ma nonostante ciò lo Speciale di Non è l’Arena farà sicuramente discutere ed incollerà davanti al teleschermo numerosi telespettatori.

Martedì 3 agosto 2021, a partire dalle 21:15, su La7, Massimo Giletti terrà compagnia ai spettatori occupandosi di cronaca, ma anche di politica. Partendo dal caso di Ciro Grillo, infatti, il giornalista si occuperà di un caso di violenza avvenuto in Sardegna nel 2019. Il caso pare essere molto simile a quello che ha coinvolgo il figlio di Beppe Grillo, ma è stato subito archiviato.

Le vittime, che non hanno così potuto ricevere giustizia, proprio grazie a Giletti, chiederanno di riaprire il caso e racconteranno a tutti la loro storia in TV.

Massimo Giletti e il caso Ciro Grillo: le ultime puntate di Non è L’Arena

Durante l’ultima stagione di Non è L’Arena, Massimo Giletti si è occupato più volte del caso di Ciro Grillo analizzando l’accaduto da diversi punti di vista e portando in studio testimonianze choc.

In una punta in onda, ad esempio, nella prima metà di Maggio, Giletti si è occupato del presunto stupro di gruppo che vede accusati il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e tre suoi amici e ha mandato in onda la ricostruzione del racconto delle ragazze coinvolte nella serata della presunta violenza.

Nell’audio fatto ascoltare su La7 si possono udire le seguenti parole:

“Gli dicevo che non volevo fare nulla. Ma lui mi afferrava per i capelli e mi spingeva sotto le coperte, indirizzandomi la testa sul suo …. . Nel frattempo mi diceva: ca***a apri la bocca“.

Queste frasi sono state pronunciate dalla presunta vittima agli inquirenti in riferimento alla prima violenza subita, secondo la sua versione dei fatti, presumibilmente da un amico di Ciro.