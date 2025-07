Ultimo appuntamento con il Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 11 luglio 2025.

Tim Summer Hits 2025, la scaletta dell’11 luglio

Stasera, venerdì 11 luglio, dalle ore 21.30 si riaccendono i riflettori del Tim Summer Hits 2025 con la musica dell’estate. Carlo Conti e Andrea Delogu tornano sul palco allestito nella magica cornice di Piazza del Popolo a Roma con la musica dell’estate 2025. Sul palcoscenico si alterneranno grandi nomi della musica italiana con le canzoni colonna sonora dell’estate. L’evento musicale ricordiamo che è trasmesso in prime time su Rai1, ma in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay.

Il viaggio musicale che ha dato il via all’estate arriva al suo epilogo, pronto a lasciare ancora una volta un segno indelebile insieme ai grandi protagonisti della musica italiana e alle hit che faranno da colonna sonora alla bella stagione. Ma passiamo agli ospiti di stasera: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè.

Tim Summer Hits, i cantanti della quarta puntata del 11 luglio 2025

Ma non finisce qui, questa sera sul palcoscenico del Tim Summer Hits 2025 nella puntata finale di questa stagione, venerdì 11 luglio 2025, ci saranno anche Bresh, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio e Gaia. E ancora: Emis Killa, Eugenio in Via di Gioia, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacopo Sol | Lda, Luchè. In scaletta anche: Michele Bravi e Mida, Negramaro, Noemi, Olly, Petit, Riki e Lorella Cuccarini. Infine tra i protagonisti dell’ultima puntata ci sono: Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors, Vale Lp e Lil Jolie e Venerus.

Ricordiamo che il Tim Summer Hits è firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

L’appuntamento con Tim Summer Hits 2025 è il venerdì in prima serata su Rai1.