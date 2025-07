Titolo originale Masumiyet, Innocence è il serial drammatico che ci terrà compagnia per tutta l’estate nel weekend di Canale 5. Cosa accadrà nel primo e nel secondo episodio della nuova soap turca Mediaset, in onda sabato 12 e domenica 13 luglio? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 12 luglio: cosa ci attende nella nuova soap turca di Canale 5?

La vita di Bahar Yüksel, donna sposata con Timur e madre di due figli, sembra procedere su binari abbastanza normali, almeno fino a quando la figlia 19enne non si innamora dell’uomo sbagliato.

Ela – questo il nome della primogenita – si invaghisce di un uomo più grande di lei. Il 35enne Ilker Ilgaz non solo è il capo di suo padre, ma è anche fidanzato con Irem, una celebre influencer. I due stanno per sposarsi, ma Ilker riesce a convincere la giovane Ela che la sua relazione con Irem sia ormai acqua passata.

Ela finisce per credergli, e offuscata dal sentimento che prova si convince che lui le dica la verità quando afferma che la relazione con l’influencer è finita, ma che lui deve continuare a starle accanto perché la ragazza ha gravi problemi emotivi. Ela intraprende così una relazione con Ilker.

Non riesce però a scacciare quelle fitte di gelosia che prova nel saperlo vicino anche a Irem, e pretende che lui faccia chiarezza annunciando a tutti la loro relazione. Curiosi di tuffarvi in questa nuova trama? Non perdete l’appuntamento di sabato 12 luglio alle 14:22 circa su Canale 5.

Anticipazioni Innocence domenica 13 luglio

Ilker ha assunto Ela come tirocinante nella sua azienda, così da poterla vedere ogni giorno senza destare sospetti. La giovane però continua a pretendere chiarezza dall’uomo che ama, e sogna di poter vivere la loro relazione alla luce del sole.

Nel frattempo Bahar scopre che la figlia sta insieme al capo del marito e tra le due arriva un confronto molto acceso. La madre cerca di metterla in guardia da quella relazione pericolosa, che potrà causarle solo dolore, ma Ela è troppo innamorata per darle ascolto. Quando rientra Timur, Bahar preferisce troncare la conversazione: la donna vuole impedire che i lmarito scopra che la loro figlia ha una relazione con il suo capo.

Quando torna in TV Innocence?

Come anticipato, la nuova dizi turca di Canale 5 andrà in onda solo nel fine settimana. Per vedere un nuovo episodio di Innocence dovremmo quindi attendere sabato 19 luglio, quando il serial turco si ripresenterà all’appuntamento con i suoi fans sempre su Canale 5.

Curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi Innocence? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.