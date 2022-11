Sopravvissuti 2 si farà? La serie tv diversa dalle solite finora raccontate ha chiuso i battenti ieri sera, 1° novembre con uno share del 15,4% per un totale di 2.747.000 spettatori. La seconda stagione si farà? Seguiteci nella lettura e vi diciamo cosa sappiamo.

Sopravvissuti 2 si farà? La sceneggiatrice Viola Rispoli: “Seconda stagione già scritta, in onda nel 2024 se Rai lo consente”

Dunque ci sono buone probabilità che la seconda stagione della serie tv venga fatta, dal momento che la sceneggiatura è stata già scritta come dice la sceneggiatrice Viola Rispoli. Difatti, la puntata finale di ieri sera 1 novembre di Sopravvissuti, ha lasciato in sospeso molti interrogativi. Molte situazioni sono rimaste senza risposta con il classico finale aperto che presagisce – di solito – una seconda stagione.

La Serie con protagonista Lino Guanciale non è la solita fiction tv “sole, cuore, amore” ma ha una narrazione più sofisticata: tra il detto e non detto, atmosfere cupe, e situazioni molto intricate. Sebbene gli ascolti non siano stati eccezionali – per un prodotto Rai, che di solito eccelle in questa categoria – molti telespettatori si sono appassionati alle vicende dell’Arianna e del relativo naufragio. Stando a quanto rivelato dalla sceneggiatrice, Viola Rispoli, raggiunta da Fanpage.it le probabilità per una seconda stagione ci sono ma l’ultima parola spetta alla Rai.

Sopravvissuti 2, cosa sappiamo della seconda stagione della serie tv? Le parole di Viola Rispoli

“Non sarebbe carino per chi l’ha apprezzata, non dare un seguito alla serie Sopravvissuti. Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla. A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova”.

La Serie tv era stata pensata in origine per il pubblico di Rai2, notoriamente diverso da quello di Rai1. Tuttavia la Rai ha voluto diversificare e fare un tentativo differente. Un esperimento anche onorevole che tuttavia non ha dato i frutti sperati dal momento che l’accoglienza di Rai1 non è stata al top.

La Rispoli infatti aggiunge:

“È stato un tentativo, un esperimento anche onorevole da parte della Rai, quello di proporre una storia diversa e tentare di sdoganarla sulla rete ammiraglia. Secondo me è giusto fare esperimenti di diversificazione. Poi è ovvio che Sopravvissuti non possa avere lo stesso risultato di una classica serie di Rai1, bisogna tenerne conto e spero che l’azienda lo faccia e ci porti alla seconda stagione”

La seconda stagione di Sopravvissuti è già stata scritta

“Abbiamo già tutto il piano, la storia della seconda stagione è già stata pensata, ideata. Però la trama non è ancora stata scritta puntata per puntata. Se la Rai ci dovesse dare l’ok, quella è la parte del lavoro che resta da fare”

Insomma, non resta che attendere la decisione della Rai se portare avanti ancora la serie tv oppure chiuderla qui. Di certo se la Rai desse l’Ok, “Sopravvissuti 2” sarebbe pronta anche nei primi mesi del 2024 in cui tutti gli enigmi sarebbero risolti. Sempre la Rispoli fa sapere:

“Nelle nuove puntate, per come le abbiamo pensate, si chiuderanno tutti i conti con quel passato, con il naufragio dell’Arianna, perché i protagonisti possano riuscire ad andare avanti veramente. E ciascuno dei personaggi lo farà a modo suo”.