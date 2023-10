Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. L’annuncio della fine della loro relazione è arrivato tramite una Instagram stories pubblicata dalla ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ed ex “Bonas” di Avanti Un altro.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: il motivo

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita” – Con queste parole Sophie Codegoni su Instagram racconta della fine della relazione con Alessandro Basciano, che prosegue raccontando – “Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.

Il messaggio su Instagram

L’ex volto del GFVIp e di Avanti Un altro parla poi di come intende affrontare la situazione che la vede coinvolta in prima persona: “Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

Le parole del manager e del padre di Basciano

Alle parole formulate da Sophie Codegoni, il diretto interessato, Alessandro Basciano, non ha ancora risposto, nemmeno alle accuse di “fatti gravissimi2 che hanno messo fine il loro rapporto. Intanto hanno detto la loro il padre e il manager di lui. Beppe Basciano, padre di Alessandro, via Twitter ha chiesto silenzio: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie“; mentre Benji Constantino, il manager, è stato più pungente: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!“.

Alle parole del padre e del manager di Basciano si uniscono quelle di un caro amico del dj. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha dichiarato che se la Codegoni ha scritto quelle cose pesanti avrà i suoi motivi.

“Dopo l’annuncio fatto da Sophie poco fa volevo chiedervi la cortesia di non scrivermi niente. Vogli chiedervi di non girarmi altre cose perché sono tanto, tantissimo dispiaciuto per la fine di questa storia. Ho sognato e gioito insieme a voi quando è nata la coppia e quando hanno raggiunto traguardi bellissimi fino all’arrivo della dolce e splendida Celine. Questa sera con grande rammarico accettiamo questa decisione e chiedo a tutto il fandom che io ho adorato e amerò sempre di non scagliarvi contro nessuno! Sophie ha scritto quel post e avrà i suoi motivi e per me resta una grande e straordinaria mamma! Grazie a tutti! E voi due resterete sempre i miei Basciagoni”.

“La prossima persona che mi scrive contro Sophie la blocco! Ma quando a voi capita qualcosa di personale cosa fate? Date le dimissioni a lavoro? – ha scritto l’amico di Alessandro Basciano – O ci andate ugualmente? Ma cosa cavolo avete al posto del cervello voi che scrivete queste cavolate? Ma fatela finita e accettate e rispettare la volontà degli altri!”.

Insomma, in questa storia parlano tutti: padri, manager e amici, ma forse gli unici che avrebbero il diritto di dire la loro sono solo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: fine della storia d’amore

La storia d’amore tra Sophie e Alessandro aveva fatto sognare tuti i fan della coppia. Una storia che aveva vissuto anche l’emozione della consegna dell’anello di fidanzamento sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno.