Il matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis é da tempo giunto all’epilogo, ma gli ex consorti continuano a vivere da “vicini di casa”, con la showgirl che sceglie di non andare a convivere con il compagno Angelo Madonia. Ed é la stessa ex Lady Bonolis a rivelarlo, e l’occasione é un’un’intervista che lei concede a La Repubblica, reduce dalla sfida di Ballando con le stelle 2024.

Sonia Bruganelli si racconta a cuore aperto

Anche se da ormai ex moglie e marito, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono vicini, in due appartamenti con una ‘stanza confinante‘. La stessa protagonista uscente del dancing show di Milly Carlucci lo fa sapere, incalzata sui quesiti del giornale che l’ha intervista. La vicinanza a Bonolis, per lei, non é quindi una novità, nel segno del rispetto tra i due ex coniugi: “in un anno è cambiato tutto, senza che sia cambiato granché“, premette, in un bilancio consuntivo di fine 2024, guardando al 2025.

I rispettivi appartamenti degli ex consorti vip si trovano confinanti pur non facendo parte dello stesso condominio. “La stanza confinante è la camera di mia figlia Silvia“, spiega entrando nei particolari della vicinanza all’ex marito, la Bruganelli.

La rivelazione della scelta di vita intima: parla l’ex Ballando con le stelle

Per ciò che concerne la gestione post-matrimonio dei figli, Sonia Bruganelli fa poi sapere che Adele vive con lei, mentre Silvia e Davide convivono sotto lo stesso tetto del padre. E, al di là del rispetto che la vincola a Paolo Bonolis per il bene dei loro figli, Sonia sceglie di non convivere con un uomo, anche nel caso in cui lui sia il compagno.

Come accade per il nuovo amore Angelo Madonia. “Con un nuovo compagno non cerco la quotidianità -svela, dunque, lady Bruganelli, la sua scelta di vita intima-, non ho bisogno di portare un altro affetto dentro casa e credo che non convivrò mai più. Qui vivo la mia intimità”.