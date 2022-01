Tutto pronto per lo speciale i “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia 2022″ in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Amadeus. L’evento televisivo dedicato all’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia vedrà la partecipazione di tantissimi volti noti della tv. Ma andiamo a scoprire insieme quando andrà in onda e soprattutto i nomi degli ospiti di Amadues che giocheranno durante la serata dal titolo “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”.

“Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia 2022”: quando in tv

L’appuntamento con la “Dea Bendata” avrà luogo su Rai 1 in prima serata giovedì 6 gennaio 2022 durante il programma “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” in diretta dal Teatro delle Vittorie. Ad affiancare Amadeus durante questo speciale dedicato all’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia ci saranno molti volti noti della tv. La formula sarà quella consueta del gioco serale, che ha lo scopo di individuare le identità ignote e scoprire il parente misterioso. Ma andiamo a conoscere chi sono i personaggi noti che prenderanno parte allo speciale in onda su Rai Uno e alcune novità alla formula del gioco.

Gli ospiti dello speciale dedicato alla Lotteria Italia

Gli ospiti che prenderanno parte alla puntata del 6 gennaio 2022 del programma “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” sono: Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Fra di loro ci sarà un Vip che farà il concorrente e si occuperà di abbinare le identità degli otto ignoti e poi di risolvere la questione del parente misterioso.

Gli ospiti vip invitati saranno poi coinvolti nel gioco dedicato alla Lotteria Italia intitolato “Insoliti noti” e prevede che cinque Vip indovinino, grazie agli indizi che fornirà Amadeus, alcuni personaggi famosi da foto che li ritraggono da bambini. In base al punteggio ottenuto determineranno l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti estratti durante la serata. Il personaggio noto più bravo farà attribuire il primo premio e via via a scalare.

“Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”: i premi in palio

Durante la puntata del programma “Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia”, verranno estratti i biglietti con i premi messi in palio dai Monopoli di Stato. Oltre al premio di prima categoria da 5 milioni di euro, sono previsti altri 4 premi di pari categoria (verranno comunicati durante la trasmissione) e ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo verrà stabilito e ufficializzato il giorno stesso dell’estrazione.