Milly Carlucci ospite della puntata andata in onda quest’oggi, lunedì 5 maggio 2025, di La Volta Buona, il programma pomeridiano in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo, per svelare in anteprima le nuove coppie protagoniste di Sognando… Ballando con le stelle, nuovo show in on onda in 4 serate su Rai 1 al via da venerdì 9 maggio.

“Sognando… Ballando con le stelle”: chi sono le coppie di ballerini: i concorrenti

L’edizione speciale del noto show del sabato sera di Rai1 che prenderà il nome di Sognando… Ballando con le stelle arriva a vent’anni di distanza dalla prima puntata del noto programma condotto da Milly Carlucci. Un compleanno festeggiato in grande stile, con un’edizione che vedrà scendere in pista storici maestri e alcuni concorrenti che hanno fatto la storia del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lo speciale andrà in onda su Rai1 a partire da venerdì 9 maggio per un totale di quattro puntate vedrà la partecipazione di volti noti dello storico show dedicato al ballo da sala. Tra i nomi confermati ci sono quelli di: Bianca Guaccero (vincitrice dell’ultima edizione) e di Federica Pellegrini (seconda classificata lo scorso anno). Ci saranno inoltre anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Wanda Nara (vincitrice del 2023) e l’attore Gabriel Garko. Tra gli ospiti d’eccezione l’ex campione della Roma Francesco Totti.

Confermata la giuria del programma di Milly Carlucci

Per quello che concerne invece la giuria di Sognando Ballando con le Stelle, stando alle ultime news trapelate sarebbe confermata anche la storica giuria composta dalla presidente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Vediamo ora insieme quali sono le coppie che scenderanno in pista su Rai 1 a partire dal 9 maggio prossimo a Sognando Ballando con le Stelle.

Le coppie di concorrenti a “Sognando… Ballando con le stelle”

A scendere in pista per danzare sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli saranno le coppie così abbinate tra maestri storici e aspiranti maestri di “Sognando… Ballando con le stelle”: