Sky rilancia Sky Mobile e cambia profondamente la propria presenza nel mercato della telefonia. Da mercoledì 23 settembre 2026 debutta infatti il nuovo servizio mobile gestito direttamente da Sky come operatore mobile virtuale, MVNO, con due nuove offerte 5G, prezzi a partire da 7,90 euro al mese e condizioni dedicate a chi è già cliente della piattaforma. Il nuovo Sky Mobile si appoggerà all’infrastruttura di rete Fastweb + Vodafone e sarà sempre più integrato con Sky Wifi e Sky TV, con l’obiettivo di creare un unico ecosistema tra telefonia mobile, connessione internet domestica e intrattenimento.

Nuovo Sky Mobile dal 23 settembre 2026

La principale novità è il cambio di modello. Sky non proporrà più soltanto un servizio mobile in partnership, ma opererà direttamente come MVNO, ovvero Mobile Virtual Network Operator. Questo permetterà all’azienda di gestire in maniera più diretta offerte, condizioni commerciali e rapporto con i clienti, pur utilizzando l’infrastruttura della rete Fastweb + Vodafone.

Il lancio ufficiale è previsto per il 23 settembre 2026.

Sky Mobile Maxi: 150 GB a 7.90 euro al mese

La prima nuova offerta si chiama Sky Mobile Maxi.

Il piano prevede:

150 GB in 5G in Italia

minuti illimitati

200 SMS

prezzo di 7,90 euro al mese

Per chi è già cliente Sky, la quantità di traffico dati aumenta: Sky Mobile Maxi passa da 150 GB a 250 GB mantenendo il prezzo previsto dall’offerta.

Sky Mobile Ultra: 250 GB a 9.90 euro

La seconda proposta è Sky Mobile Ultra.

Per i nuovi clienti comprende:

250 GB in 5G in Italia

minuti illimitati

200 SMS

prezzo di 9,90 euro al mese

La situazione cambia però in modo significativo per chi è già cliente Sky. Per loro, infatti, Sky Mobile Ultra prevede giga illimitati in 5G.

Fino a 6 mesi gratis per i clienti Sky

Uno degli incentivi più interessanti riguarda proprio gli abbonati di lunga data. Chi sceglierà Sky Mobile Ultra potrà ottenere alcuni mesi gratuiti in base all’anzianità del proprio rapporto con Sky.

In particolare:

6 mesi gratis per chi è cliente Sky da almeno 6 anni;

per chi è cliente Sky da almeno 6 anni; 2 mesi gratis per chi è cliente Sky da meno di 6 anni.

Un sistema che punta quindi a premiare in maniera diretta i clienti più fedeli.

Giga illimitati con Sky TV o Sky Wifi

Il nuovo Sky Mobile punta soprattutto sull’integrazione con gli altri servizi del gruppo. I giga possono infatti diventare illimitati per chi abbina l’offerta mobile a Sky TV o Sky Wifi.

L’obiettivo è costruire un’offerta unica che comprenda contenuti televisivi, connessione internet a casa e telefonia mobile. È questa una delle differenze più importanti rispetto alla precedente formula Sky Mobile powered by Fastweb.

Sky TV + Sky Mobile a 25.99 euro

Per chi non è ancora cliente Sky sono previste diverse formule combinate. Sky TV + Sky Mobile sarà disponibile a: 25.99 euro al mese per 18 mesi, con giga e minuti illimitati secondo le condizioni della promozione.

Sky Mobile + Sky Wifi a 29,90 euro

Chi invece vuole unire telefonia mobile e connessione internet di casa potrà scegliere: Sky Mobile + Sky Wifi a 29,90 euro al mese per 12 mesi. Anche in questo caso la proposta nasce per concentrare più servizi all’interno di un unico ecosistema Sky.

Sky TV, Sky Mobile e Sky Wifi insieme a 35,90 euro

La formula più completa comprende tutti e tre i servizi: Sky Mobile + Sky Wifi + Sky TV a partire da 35,90 euro al mese per 18 mesi. È probabilmente questa la soluzione che rappresenta meglio la nuova strategia di Sky: non soltanto televisione e contenuti, ma anche connessione fissa e mobile.

Offerta speciale per chi ha già Sky TV

Sono previste condizioni specifiche anche per chi possiede già un abbonamento Sky TV e vuole aggiungere sia Sky Mobile sia Sky Wifi. In questo caso i due servizi di connettività saranno disponibili a: 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi.

Cosa succede ai clienti Sky Mobile powered by Fastweb

La novità riguarda anche gli attuali utenti di Sky Mobile powered by Fastweb. Secondo quanto annunciato, questi clienti avranno la possibilità di scegliere il nuovo Sky Mobile e passare quindi alla nuova offerta gestita direttamente da Sky.

Su quale rete funziona Sky Mobile?

Il nuovo Sky Mobile continuerà ad appoggiarsi a un’infrastruttura esterna. Il servizio utilizzerà infatti la rete Fastweb + Vodafone, frutto del rafforzamento della partnership tra le società. Le nuove offerte includono il 5G, elemento che diventa centrale sia nel piano Maxi sia in quello Ultra.

Sky diventa MVNO: perché è una novità importante

Il passaggio a MVNO rappresenta il vero cambiamento strategico. Sky avrà maggiore controllo commerciale sul proprio servizio mobile e potrà integrare più facilmente telefonia, internet e televisione.

L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’azienda come partner delle famiglie e creare un’offerta sempre più completa tra contenuti e connettività.

La nuova Sky Mobile entra quindi in un mercato molto competitivo con prezzi aggressivi e con un vantaggio potenziale importante: la possibilità di offrire sconti e benefici ai milioni di clienti che utilizzano già Sky TV o Sky Wifi.