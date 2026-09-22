La musica come spazio di ascolto, confronto e possibilità anche all’interno di un carcere. È questo il cuore di “Il cielo in una stanza”, il documentario girato nella Casa di Reclusione di Chiavari, in provincia di Genova, con la partecipazione di Sayf, protagonista di un incontro diretto con i detenuti della struttura.
Il progetto, scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona e diretto dal regista Yuri Dellacasa, sarà disponibile sul canale YouTube di Sayf da mercoledì 7 ottobre 2026.
Il titolo richiama uno dei brani più celebri della musica italiana e introduce anche uno degli elementi centrali dell’opera: uno speciale omaggio a Gino Paoli e alla sua “Il cielo in una stanza”, canzone che accompagna idealmente tutto il racconto.
Sayf nel carcere di Chiavari: di cosa parla “Il cielo in una stanza”
Il documentario nasce con l’obiettivo di raccontare il rapporto tra musica e vita all’interno degli istituti penitenziari. Al centro non c’è soltanto l’esibizione di un artista, ma soprattutto l’incontro tra Sayf e le persone detenute nella Casa di Reclusione di Chiavari.
Durante il progetto l’artista ascolta le loro esperienze, si confronta sul significato della libertà, scopre alcuni brani rap scritti all’interno della struttura e partecipa a momenti di dialogo, letture e scambi di rime. La musica diventa così il linguaggio comune attraverso il quale costruire un contatto tra realtà apparentemente molto distanti.
La musica come strumento educativo all’interno del carcere
Uno degli aspetti approfonditi dal documentario riguarda proprio il ruolo che la musica può assumere durante un percorso detentivo. L’accesso alle attività musicali negli istituti penitenziari non è sempre semplice, ma nella struttura di Chiavari vengono promossi da tempo laboratori dedicati alla musica e alla sua possibile funzione culturale ed educativa.
Sayf ha preso parte proprio a uno di questi incontri. Il documentario mostra come l’ascolto, la scrittura e la pratica musicale possano offrire occasioni per riflettere sul proprio vissuto, esprimere emozioni, confrontarsi con gli altri e creare nuove forme di relazione.
L’idea alla base di “Il cielo in una stanza” è quindi quella di raccontare la musica non soltanto come momento di intrattenimento, ma come possibile strumento di crescita e reinserimento.
Sayf e l’omaggio a Gino Paoli
Il titolo del documentario è un chiaro riferimento a “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Il celebre brano diventa il filo conduttore dell’intero progetto e assume un significato particolare all’interno di un racconto ambientato in carcere: la capacità della musica di andare oltre lo spazio fisico nel quale ci si trova.
Sayf aveva già proposto un’anticipazione della propria cover durante l’ultima edizione del Santissima Fest al Porto Antico di Genova. La reinterpretazione torna anche nel finale del documentario, quando l’artista esegue personalmente il brano accompagnato dalla tromba.
È il momento conclusivo di un percorso che lega idealmente generazioni e linguaggi musicali differenti, dal repertorio di Gino Paoli fino al rap contemporaneo.
Quando esce il documentario di Sayf
“Il cielo in una stanza” sarà disponibile da mercoledì 7 ottobre 2026 sul canale YouTube ufficiale di Sayf.
Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e rientra nelle attività dell’associazione Il Cuore di Federico.
Alla realizzazione hanno lavorato, tra gli altri, Paolo Fossati alla direzione della fotografia, Pietro Mari come line producer, Matteo Parolini per presa diretta e sound design, Artjon Shahaj come 1AC, Claudia Frizzera alla fotografia, Davide Vitola al montaggio, Andrea Sabatelli al color e Omar Yakine Frungillo alla grafica.