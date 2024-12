Il Natale su Sky e Now è ricco di sorprese. È in arrivo una vasta selezione di titoli ideali per tutta la famiglia, con prime visioni esclusive pensate per soddisfare ogni preferenza. Scopriamo insieme cosa offre la programmazione dal 18 dicembre al 6 gennaio.

La programmazione natalizia di Sky e Now, dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Le festività natalizie su Sky e Now sono una vera gioia. I titoli, disponibili anche on demand, verranno incontro a ogni esigenza del pubblico. Anche durante questo periodo, non mancano alcuni degli show più amati, come MasterChef Italia 14 – tutti i giovedì su Sky Uno e NOW, condotto dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Domenica 22 dicembre invece, in occasione del 10° compleanno, parte una stagione speciale di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la celebre gara tra i ristoratori che si contendono un premio finale.

Nella sezione cinema sono in arrivo numerosi titoli. Dal 25 dicembre, su Sky Cinema Uno e NOW, sarà disponibile Wonka, prequel della celebre storia del cioccolattaio, questa volta interpretato da Timothée Chalamet.

Il 26 dicembre, sempre sugli stessi canali, arriva invece Come far litigare mamma e papà, una commedia con protagonisti Carolina Crescentini e Gianpaolo Morelli.

Anche dall’anno venturo le novità non sono poche. Dal 1° gennaio sarà disponibile il secondo capitolo di Dune – Parte Due. Il 4 gennaio invece torna il Guerriero Dragone con Kung Fu Panda 4.

Infine, il 6 gennaio, sempre su Sky Cinema Uno e NOW, sarà disponibile Madame Clicquot, biopic su Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot che, rimasta vedova, entra nel mondo dell’imprenditoria vinicola del suo defunto marito.

Le serie tv e i documentari in arrivo su Sky e Now

Molti nuovi contenuti arrivano anche nella sezione serie tv. In esclusiva il gran finale di Yellowstone – dal 20 dicembre su Sky Serie e NOW. Dal 30 dicembre, su Sky Investigation e NOW, arriva il mozzafiato spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live.

Da segnalare anche alcuni documentari. Sky Original propone L’urlo di Munch – il grande furto, in prima visione giovedì 19 dicembre su Sky Arte e NOW, che racconta la storia dell’audace furto del più famoso dipinto di Munch.

Il giorno di Natale, sempre su Sky Arte e NOW, arriva Natale fuori orario – Vinicio Capossela, il documentario che racconta i “concerti per le feste”, resi celebri dal cantautore a partire dal dicembre del 1999, svolti nel suggestivo scenario del locale Fuori Orario, che sono diventati un appuntamento iconico.

Poi, sempre in esclusiva, venerdì 27 dicembre su Sky Documentaries e NOW, arriva Elizabeth Taylor: l’ultima Diva, il documentario che rivela la complessa vita interiore e le vulnerabilità della leggendaria icona di Hollywood.

Infine, da sabato 28 dicembre, sempre sugli stessi canali, sarà disponibile Leggende del tennis, titolo che racconta i grandi cambiamenti nel tennis tra gli anni ’70 e ’80, considerata l’epoca d’oro di questo sport.