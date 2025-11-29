Sky Cinema Collection, per tutto il mese di Dicembre, si trasforma in Sky Cinema Christmas, un canale completamente dedicato alla programmazione natalizia. Per la sua 15ª edizione arrivano oltre 50 titoli tra grandi classici, commedie, film d’animazione e per famiglie e le intramontabili storie romantiche ambientate nelle feste. Tutti i titoli saranno disponibili anche in una collezione on demand dedicata e in streaming su NOW. Scopriamo qualcosa di più.

Sky Cinema Christmas: la programmazione natalizia su Sky Cinema e NOW

La magia del Natale è alle porte e, quest’anno, su Sky Cinema Christmas e in streaming su Now, durerà dal 1° dicembre al 31.

A rendere ancora più speciale la programmazione, sabato 6 dicembre alle 21:15, sarà disponibile la prima visione Me Contro Te presenta: Cattivissimi A Natale, la nuova avventura natalizia del celebre duo amatissimo dai più piccoli.

Ma non mancheranno i film d’animazione come Il Grinch, rivisitazione firmata Illumination del grande classico di Dr. Seuss, o Il Figlio di Babbo Natale, il viaggio del più giovane dei figli di Santa Claus targato Sony Pictures Animation. Arriveranno inoltre anche gli imperdibili grandi classici del Natale, come il musical Il Mago di Oz con Judy Garland, Elf con Will Ferrell e l’immancabile Una poltrona per due di John Landis con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

Un grande spazio sarà dedicato anche alle commedie romantiche, veri cult del periodo. Ci sarà l’iconico L’amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black e Serendipity – quando l’amore è magia, la storia guidata dal destino con Kate Beckinsale e John Cusack. Si aggiungeranno poi il più recente Last Christmas con Emilia Clarke e Henry Golding e le canzoni di George Michael; e Capodanno A New York, il film corale firmato Garry Marshall con un cast che vede la presenza di numerose star, tra cui Zac Efron, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank Ashton Kutcher, Halle Berry e tanti altri.

Le storie di famiglia e le commedie italiane in arrivo su Sky Cinema Christmas

Ma le festività, oltre alla gioia e al calore, portano con loro anche le inevitabili complicazioni delle storie familiari, come accade in Natale All’Improvviso, film con la compianta Diane Keaton alla guida di una famiglia disfunzionale molto numerosa disfunzionale, o in Fuga Dal Natale, con Tim Allen e Jamie Lee Curtis che si trovano costretti a organizzare un Natale last minute per il ritorno inaspettato della figlia.

A completare la programmazione, arriverà anche il meglio della commedia italiana di Natale. Troveremo sul canale La Befana Vien Di Notte II – Le Origini, prequel della popolare commedia fantasy con Monica Bellucci e Fabio De Luigi, La Cena Di Natale, sequel del film Io che amo solo te, ma anche I Migliori Giorni, il film in quattro episodi di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo sulle diverse festività dell’anno, tra cui la Vigilia di Natale e Capodanno.

Infine, saranno disponibili gli Sky Original Un Natale Per Due con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e Un Natale Con I Fiocchi sempre con Alessandro Gassmann che stavolta è in coppia con Silvio Orlando.