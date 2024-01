Se amate i film d’animazione e, ancora di più, quelli che hanno come protagonisti animali bizzarri e simpatici, tenetevi pronti per una prima tv da non perdere. Alle 21.20 di Sabato 20 Gennaio su Italia Uno infatti, va in onda Sing 2 – Sempre più forte. Si tratta del sequel dell’omonimo film di grande successo del 2016 in cui un gruppo di amici bandisce un concorso canoro con l’intento di riportare all’antico splendore un vecchio teatro.

Diretta da Garth Jennings nel 2021, la pellicola è considerata una delle migliori del genere uscite al cinema negli ultimi anni. Ideata per i più piccoli, piacerà di certo anche agli adulti. Di seguito trovate tutte le informazioni più importanti sul suo conto.

Sing 2 – Sempre più forte: la trama in breve e i doppiatori

Anche in Sing 2 – Sempre più forte ritroviamo Buster Moon e i suoi amici animali artisti, alle prese con l’organizzazione di uno spettacolo teatrale nella capitale mondiale del divertimento. Hanno un problema però, ovvero cercare di convincere a partecipare all’evento Clay Callowey, grande e solitaria stella del rock che da 15 anni non si fa più vedere in pubblico.

Alcune delle più grandi star di Hollywood e italiane, per la versione originale e per quella di casa nostra, hanno prestato la propria voce ai personaggi del film. Citiamo, fra gli altri, Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, Zucchero Fornaciari, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll, Bobby Cannavale e Bono Vox degli U2.

Le principali curiosità sul film

Ecco cosa dovete assolutamente sapere su questo piccolo capolavoro del cinema d’animazione: