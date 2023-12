Si è svolto a Roma nella splendida cornice del Mediterraneo MAXXI il tradizionale “Christmas Beauty Day” organizzato e curato dal truccatore delle star Simone Belli. Tante le star del cinema e della tv che hanno preso parte all’evento natalizio: a partire da Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore, Francesca Fagnani, Anna Ferzetti, Isabella Ferrari, Valeria Golino, Margherita Buy con la figlia Caterina De Angelis, Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta, Pilar Fogliati, Lucrezia Guidone, Donatella Finocchiaro, Carolina Crescentini, Maria Pia Calzone, Alessandra Mastronardi, Cristiana Capotondi, Beatrice Grannò, Ludovica Coscione e Carlotta Antonelli. E ancora, Caterina Balivo, Tosca D’Aquino, Alessio Lapice, Antonia Truppo, Silvia D’Amico, Carolina Di Domenico, Giulia Bevilacqua, Francesca Chillemi, Aurora Giovinazzo, Giulia Michelini, Elena Santarelli, Laura Chiatti, Angela e Marianna Fontana, Matilde Gioli, Bianca Rosa Nappi, Antonio De Matteo, Rosa Diletta Rossi e Sara Lazzaro.

Bellissimo l’allestimento floreale e in particolare l’albero dell’amore allestito dal flower designer Dario Galanti e dedicato a Fondazione Mente.

Simone Belli, intervista al make up artist delle star

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Simone Belli. Il famoso make up artist ha lanciato alcuni consigli ai nostri lettori per le feste natalizie: “Il Natale è scintillio. Quest’anno vanno di moda gli ombretti in crema, oro, gold rose e bronzo. Il mascara tenderà a rendere gli occhi i veri protagonisti. Irrinunciabile il rossetto rosso: anni 50 alla Marilyn Monroe, rigorosamente matt, o spalmato con un prodotto in olio che rende tutto più magico. Per quanto riguarda il Capodanno, addio al glitter. Il motto è osare e stupire fregandosene del giudizio degli altri. Sì all’eccesso con labbra e occhi protagonisti”.

Nella sua carriera, Simone Belli ha truccato star italiane ma anche internazionali. Gli abbiamo chiesto se ci sia stato un trucco più difficile da realizzare: “Ho difficoltà quando non riesco ad entrare in empatia con la persona che sto truccando. Finora però non ho incontrato ostacoli perché le persone che si affidano a me si fidano. Da questo punto di vista sono stato fortunato”.

Sulla star che gli piacerebbe truccare in futuro dice: “Sono affezionato alle star italiane e me le coccolo. Per me poi non esiste alcuna distinzione tra una donna e l’altra. Forse è stato questo l’aspetto che mi ha fatto amare dalle attrici”.