Il matrimonio, il viaggio di nozze, i prossimi impegni in tv: Simona Ventura ci ha raccontato un po’ di tutto sottolineando che “Saprebbe come far rinascere l’Isola dei Famosi“, ma non lo dice. L’abbiamo intercettata a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025. Ecco cosa ci ha svelato sul suo futuro in tv che la vedrà nuovamente al fianco di Paola Perego per il quarto anno, ma anche al tavolo di Fabio Fazio, per il terzo anno consecutivo.

Intervista esclusiva a Simona Ventura

Simo, ci sono news?

C’è una buona news che non si può dire ancora.

In solitaria questa volta?

Io sono sempre felice di fare i programmi con Paola Perego. Vediamo, vediamo, ora non stiamo a guarda il capello. Citofonare Rai 2 torna per la quarta edizione. Siamo felici. Sarà sempre più una edizione comica. A noi diverte molto tirare fuori una comicità e dare un po’ di intrattenimento e leggerezza e sono a casa e la domenica mattina sono a casa a pulire o fare le lavatrici. Quindi conto che Citofonare Rai 2, soprattutto la domenica, faccia tanto compagnia.

Lo scorso anno dovevate approdare anche in prima serata, poi è saltato

E’ saltato primo per mancanza di fondi, secondo, perché noi facevamo Ballando con le Stelle e se mi davano un’altra cosa io stramazzavo al suolo. Cosa che è successa nel 2024. Noi siamo pronte, vedremo. Ho visto che altri programmi sono arrivati in prima serata. Quando ci saranno le opportunità, sicuramente lo faremo.

Con Paola Perego è nata comunque una bella amicizia, quale è il segreto di questa vostra unione professionale?

Perché io e Paola dal giorno uno abbiamo detto: “se dobbiamo dirci qualche cosa, anche litigare, lo facciamo io e te senza mettere in mezzo terze o quarte persone”. Questo è un po’ l’elisir della nostra amicizia e del nostro elisir televisivo anche perché insomma chi l’avrebbe mai detto. Tutti ci davano per spacciate dopo una settimana, invece siamo al quarto anno. E’ un sodalizio molto duraturo. Abbiamo un bellissimo gruppo di lavoro. Siamo contente. A ma piace venire a Roma così lascio Milano per quel frangente. Ci divertiamo e a me piace un sacco.

Da poco ti sei sposata

E’ passata una settimana, l’anello eccolo qua, e già mi manca mio marito. Devo dire che è ancora più bello di quando noi convivevamo perché capiamo che abbiamo fatto una cosa importante per noi, con i nostri cinque figli che ci stavano vicino, che si sono commossi e che hanno fatto ancor di più squadra tra loro. Noi non vogliamo nient’altro che questo.

Sei stata per tanti anni la regina dell’Isola dei Famosi. Secondo te è un format che adesso si è un po’ usurato?

Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!

Prima parlavi del tuo matrimonio, ma il viaggio di nozze?

Si lo sto già facendo. Stiamo finendo, o meglio stiamo facendo il viaggio di nozze che abbiamo organizzato qui nel Mediterraneo perché il 19 dovevo essere qui a Napoli, da domani andiamo poi in altri lidi. Sono stati 10 giorni di viaggio di nozze, nella nostra bella Italia, perché dobbiamo dirlo siamo uno dei Paesi più belli al Mondo. C’è un posto che c’è rimasto nel cuore: Ventotene. E’ di una bellezza, di una pulizia, gente carina. Invece di prendere tutti sti aerei – che poi ti lasciano anche a terra – pensate alla nostra bella Italia. Il Cilento, la Costiera, Capri, Ischia, Procida, Napoli.

Ti rivedremo sempre da Fabio Fazio?

Si, sì, assolutamente sì. Questa è una cosa che mi piace moltissimo perché anche per lui è il terzo anno. E’ una quadra bellissima quindi sono molto contenta.

La video intervista