News da conoscere, quella che viene fuori oggi da una recente intervista a Simona Ventura. Dopo il ritorno su Rai 2 di mamma Super Simo, anche uno dei suoi figli maschi lavorerà per un progetto Rai. Non ci credete? Beh, è proprio così.

Simona Ventura, il figlio Niccolò Bettarini farà Il Collegio Off per la Rai? «Non mi sono intromessa»

A confermare la notizia è ora la stessa Simona Ventura. Intervistata dal Corriere della Sera, l’amata conduttrice, che ha da poco rimesso piede negli studi tv della Rai, replica così alla frase della giornalista «Lei sarà la voce narrante del programma Il Collegio su Rai 2 e ci sarà una parte anche per suo figlio Niccolò»:

«Niccolò farà Il Collegio Off sul web. Ha fatto tutto da solo, non mi sono intromessa».

Parliamo ovviamente di Niccolò Bettarini, il figlio di 20 anni, nel luglio 2019 ferito da coltellate – ha anche mostrato le cicatrici su Instagram – e nato dal precedente matrimonio della presentatrice di Chivasso con l’ex calciatore Stefano Bettarini.

La rubrica Il Collegio Off, con interviste ai protagonisti del docu-reality, si dovrebbe poter vedere su RaiPlay, il servizio di streaming e contenuti on demand della Rai, da ottobre 2019; nello stesso periodo, in prima serata su Rai 2, partirà anche Il Collegio 4 e con la nuova voce narrante di Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli.

Simona Ventura novità di Rai 2 dopo Temptation Island Vip a Mediaset: la replica a Paola Ferrari

Nell’intervista pubblicata oggi dal Corsera, Simona Ventura parla di tv a 360 gradi. «Quando esci dal giro è difficile rientrare» dice infatti la conduttrice di ritorno in Rai, anche annunciando di voler «tornare a coprire le mie posizioni di un tempo» e mettendo in guardia così i detrattori: «Mi devono abbattere», commenta.

Nell’intervista, Ventura si sofferma anche sulla riconferma a The Voice of Italy («mi ha fatto piacere» sottolinea) e dopo che a gennaio 2019 il direttore Carlo Freccero le ha chiesto di tornare su Rai 2 in pianta più o meno stabile:

«Senza garanzie sul futuro ho ascoltato il cuore e ho detto sì» le sue parole.

Da domenica 15 settembre 2019, invece, Super Simo torna ad un ‘vecchio amore’, quello per il calcio in tv. Prima ancora di partire, però, il nuovo programma La Domenica Ventura pare sia già stato pizzicato da Paola Ferrari.

La giornalista, infatti, sembra proprio non spiegarsi come si faccia a lasciare Temptation Island Vip condotto a Mediaset per un’altra trasmissione di sport di Rai 2, rete che già ospita La Domenica Sportiva:

«…Glielo faccio vedere domenica come si fa a passare da Temptation al calcio» la replica.

Simona Ventura si sposa? Lei e il compagno Giovanni Terzi verso le nozze

Infine, nell’intervista, Simona Ventura, ultimamente tutto lavoro e famiglia – così sembra almeno -, conferma anche le nozze con l’attuale compagno Giovanni Terzi. Eh sì, a quanto pare la ‘Mona si sposa per davvero:

«E’ un grande amore ed è nei nostri piani» la conferma.