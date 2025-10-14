Mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo e attesissimo show: “This is Me”. Un programma che promette di emozionare e ispirare, raccontando le storie di grandi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della musica che hanno trasformato la loro passione in una carriera straordinaria. “This is Me” è un viaggio unico nel talento, nella determinazione e nell’umanità di chi, con sacrificio e dedizione, è riuscito a trasformare i sogni in realtà, diventando un esempio per milioni di persone.

“This is Me”: gli ospiti della prima puntata

La puntata inaugurale vedrà sul palco alcuni tra i più grandi nomi del panorama italiano e internazionale:

Laura Pausini, pluripremiata pop star internazionale con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, vincitrice di un Grammy e un Golden Globe.

Zlatan Ibrahimović, icona del calcio mondiale, vincitore di oltre 30 trofei e autore di più di 500 goal nei club più prestigiosi d’Europa.

Gigi D’Alessio, amatissimo cantautore da 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino, che nel 2025 ha registrato sold out da record con oltre 100.000 spettatori allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Flavia Pennetta, leggenda del tennis italiano e vincitrice degli US Open 2015.

Christian De Sica, attore, regista e showman, volto simbolo della commedia all’italiana.

Alberto Tomba, mito dello sci mondiale con 3 ori olimpici e 50 vittorie in Coppa del Mondo.

Deborah Compagnoni, tre volte campionessa olimpica e una delle atlete più vincenti dello sci alpino italiano.

Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, simbolo dell’eccellenza italiana nella danza.

Silvia Toffanin guida le emozioni tra storie, musica e spettacolo

Con la sua consueta eleganza, empatia e sensibilità, Silvia Toffanin accompagnerà i protagonisti nel racconto delle loro vite: le origini, i momenti di svolta, i successi e le difficoltà che li hanno resi ciò che sono oggi. Lo spettatore vivrà un viaggio emozionale tra storie autentiche, musica dal vivo e momenti di intrattenimento puro.

A rendere lo show ancora più coinvolgente ci sarà anche Vincenzo De Lucia, che con la sua ironia e le sue imitazioni irresistibili regalerà sorrisi e leggerezza, interpretando anche la stessa Toffanin in chiave comica.

Un appuntamento imperdibile

“This is Me” è più di un programma televisivo: è un omaggio al talento, al sacrificio e alla forza di credere nei propri sogni. Un racconto di eccellenze italiane e internazionali che, con le loro storie, continuano a ispirare e a far sognare il pubblico.

Appuntamento domani, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5 con Silvia Toffanin e i suoi straordinari ospiti.