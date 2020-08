Silvia Toffanin, pronta a tornare con la nuova edizione di Verissimo 2020/2021 che prenderà il via a metà settembre, il 12 con esattezza. Salvo cmabiamenti dell’ultimo minuto. Il programma del sabato pomeriggio di canale 5, dovrà scontrarsi come di consueto, con l’ammiraglia Rai che vedrà ai nastri di partenza, Marco Liorni, con Italia Si!

Verissimo, dal 12 settembre nel sabato pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset

Il salotto di Silvia Toffanin sta per riaprire le sue porte a nuovi ospiti, a nuove interviste realizzate nel perfetto stile della padrone di casa: semplicità, immediatezza e tante emozioni. Il sabato pomeriggio intorno alle 16, come di consueto, la sorridente Toffanin farà il suo ingresso in studio per annunciarci gli ospiti e la scaletta della puntata.

Verissimo, su canale 5: leader negli ascolti per la sua fascia oraria

Verissimo dopo molti anni di messa in onda si conferma un programma di successo, leader degli ascolti e la professionalità della Toffanin, ogni anno diventa sempre più grande. E’ certo infatti che molti vip decidano di farsi intervistare proprio e soltanto da lei per la sua spontaneità, il suo stile diretto senza tanti fronzoli, ma che lascia anche molto spazio alle emozioni. Quindi, nessun gossip costruito ad arte, nessun intervento dal pubblico o di opinionisti che si parlano l’uno sull’altro, evitando così “l’effetto pollaio” presente, ahinoi, in altri programmi.

Verissimo dal 12 settembre 2020 su canale 5 con Silvia Toffanin

Ci aspettano quindi, interviste, racconti intensi, carichi di phatos emotivo ma anche leggerezza, chiacchiere in allegria tra i personaggi famosi e il motore trainante del programma di Canale 5, vale a dire Silvia Toffanin.

Come cambia Verissimo dopo la pandemia

La messa in onda di Verissimo è piuttosto lunga, infatti si calcola che il programma è presente nel palinsesto Mediaset da settembre a maggio. Tuttavia quest’anno l’amatissima conduttrice si è vista sospendere il programma a marzo a causa della pandemia e dell’immediato lockdown che ha vissuto il mondo intero.

Ora con il ritorno a Settembre, il grosso punto interrogativo sarà la presenza del pubblico. In questi ultimi giorni infatti i contagi da covid -19 sono in risalita per cui non sappiamo se l’azienda deciderà di andare in onda senza il pubblico o prevederne una buona parte (e non tutto lo studio pieno) per garantire il distanziamento sociale.