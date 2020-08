Marco Liorni, dopo 2 anni di Reazione a Catena il game show di Rai 1 nel preserale estivo, è pronto a tornare a settembre con Italia Sì!. Il salotto del sabato pomeriggio di Rai 1 che per l’emergenza Covid si è “esteso” anche la mattina, dal lunedì al venerdì, andando a prendere il posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele, che tornerà a settembre.

Italia Si! Dal 12 settembre nel sabato pomeriggio di Rai 1

Marco Liorni è inarrestabile: attualmente alla conduzione di Reazione a Catena, che proseguirà fino al 27 agosto, tornerà sabato 12 settembre 2020 con il programma pomeridiano del sabato Italia Si!. Nonostante la fatica di andare in onda tutti i giorni, anziché andare in vacanza la soddisfazione per Liorni arriva dal fatto che Reazione a Catena è uno tra i programmi più visti per quella fascia oraria.

«“Reazione a Catena”è uno dei programmi più visti dell’estate, il pubblico lo ama – afferma il conduttore dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv – Con la musica, i colori, i giochi, e la complicità è un programma che ha il sapore dell’estate. Penso che ritrovarlo sia come rinnovare una tradizione».

Inzomma, Marco Liorni non si ferma mai… e pensare che Reazione a Catena è uno dei primi programmi realizzati dopo l’emergenza coronavirus. In un primo momento sembrava impossibile realizzarlo ma poi grazie ad una squadra di lavoro super professionale è stato possibile realizzare tutto.

«È vero, e in un primo momento sembrava quasi impossibile riuscire a farcela. C’erano talmente tanti problemi da risolvere… Nel centro di produzione Rai di Napoli, da dove andiamo in onda, sono stati super professionali e hanno lavorato giorno e notte. Io, poi, venivo da quattro mesi di lavoro intenso in cui mi sono occupato dell’emergenza sanitaria. Questo è stato il miglior “ricominciamo” possibile, con la gioia, i concorrenti bravi e un gruppo di lavoro fortissimo».

E anche la mancanza del pubblico è stata risolta con delle “finestre” di gente collegata in remoto, cosa che accadrà anche per “Italia Sì!”, perché la gente ha bisogno di normalità.

Appuntamento dunque per il 12 settembre con Italia Si! Dove troveremo qualche novità e qualche cambiamento.

«Sì. L’anima della trasmissione è quella ma ci sarà qualche novità nel segno di un’attenzione sempre più grande per chi sale sul nostro podio. Per esempio, i “saggi” aumenteranno di numero e ruoteranno. Inoltre, il programma durerà un quarto d’ora in più, visto che partiremo alle 16.25».

