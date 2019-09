Silvia Tirado parla di Gabriele Pippo col single Valerio. Nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2019 la fidanzata del figlio di Pippo Franco si confessa col bel “tentatore” e in sostanza dà del “ridicolo” al compagno. Insomma, twerk e battute continue non piacciono più alla ragazza? Ecco i video Witty tv – Mediaset con le dichiarazioni trasmesse in tv lunedì 30 settembre 2019 e in prima serata su Canale 5.