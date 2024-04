Sta per tornare sul piccolo schermo Report, la storica trasmissione di giornalismo investigativo che da sempre fa discutere ma che, al contempo, riscuote anche un grande successo di pubblico. Si tratta della seconda tranche della 27a stagione, che ancora una volta vedrà al timone Sigfrido Ranucci (che dal Novembre 2016 ha preso il posto di Milena Gabanelli). Vediamo qualche anticipazione e dove e quando sarà in tv.

Sigfrido Ranucci conduce la seconda tranche della 27a stagione di Report

Sta per tornare in tv, con le sue inchieste scottanti e di grande attualità, Report, precisamente la seconda parte delle puntate della 27a stagione della trasmissione. A presentare e a commentare i servizi in studio ci sarà, come avviene ormai da diversi anni, Sigfrido Ranucci.

Il format, ormai più che collaudato e decisamente amato dai telespettatori, resta quello a cui siamo abituati. Dunque Report non tradisce le origini perché, come lo stesso Ranucci ha dichiarato a TeleSette “guai a cambiarlo, perché il segreto di Report è proprio essere rimasto quel che è sempre stato”.

Anticipazioni: le inchieste (scomode) che vedremo

Che Report sarebbe se non conducesse quelle inchieste scomode e difficili che lo hanno reso uno dei programmi di punta della Rai? E’ stato lo stesso Ranucci, sempre ai microfoni del noto settimanale TeleSette, ad anticipare alcuni dei temi che saranno trattati in questa seconda tranche di puntate.

Si parlerà di 5G: “Siamo andati a vedere chi lo ha implementato veramente come la Svezia, mentre in Italia per il 5G, a 6 anni dal lancio, si parla di una rivoluzione mancata” ha detto il giornalista. Ed ha aggiunto che “parleremo anche delle cave di marmo di Carrara dal fatturato plurimilionario, ma che per il 30% non pagano la tassa di concessione perché i proprietari si ritengono possessori delle montagne in base all’interpretazione di un Editto di Maria Teresa, duchessa di Massa, del 1751”.

Fra gli altri argomenti trattati ci saranno anche l’autovelox, l’intreccio fra Università telematiche e politica e le pecche del settore agroalimentare.

Quando e dove in tv

Report ricomincia Domenica 21 Aprile in prima serata (inizio ore 21.55 circa) sempre su Rai Tre.