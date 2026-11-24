Ficarra & Picone arrivano in chiaro, in prima serata su Canale 5, con il film di Natale 2026 dal titolo “Sicilia Express“. Una commedia natalizia scritta, diretta e interpretata dal duo comico, attoriale e registico.

Sicilia Express di Ficarra e Picone, il film di Natale 2026 su Canale 5

Stasera, martedì 24 novembre 2026, dalle ore 22 circa va in onda in chiaro in prima visione assoluta “Sicilia Express“, il film di Natale di Ficarra e Picone. La comedy natalizia scritta, diretta e interpretata dal duo, in realtà è una miniserie composta da 5 episodi della durata di 20-30 minuti circa usciti lo scorso anno in esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix.

Ad un anno di distanza, giusto in tempo per Natale 2026, la miniserie di Ficarra e Picone arriva in chiaro su Canale 5. Per l’occasione la mini serie andrà in onda in una sola ed unica serata. Scopriamo la trama e il cast della commedia natalizia.

Sicilia Express di Ficarra e Picone, trama e cast

La trama di “Sicilia Express” di Ficarra e Picone in onda su Canale 5:

Al centro della storia, Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che lavorano a Milano. I due, tra caro voli e ferie negate, faticano a ricongiungersi con le rispettive famiglie. Una notte, grazie al desiderio della figlia di Valentino di trascorrere più tempo con il padre, scoprono un cassonetto magico capace di teletrasportarli da Milano alla Sicilia e viceversa. Una scoperta destinata a sconvolgere le loro vite.

Una storia tipicamente natalizia quella scritta, diretta e interpretata dal duo comico che per l’occasione ha scelto un cast d’eccezione che può vantare sulla presenza di Katia Follesa, Sergio Vastano e Barbara Tabita. La comedy natalizia, prodotta da Tramp Limited per Netflix, “Sicilia Express” è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

L’appuntamento con “Sicilia Express” di Ficarra e Picone è per martedì 24 novembre 2026 in chiaro su Canale 5.