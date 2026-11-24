L’attesa è finita: le interviste di “Belve 2026“ di Francesca Fagnani tornano in prima serata su Rai2 con una nuova stagione. Scopriamo tutti gli ospiti della prima puntata di stasera, martedì 24 novembre 2026.

Belve 2026, quando inizia su Rai2

La nuova stagione di “Belve 2026” di Francesca Fagnani debutta dalle ore 21.20 circa di martedì 24 novembre 2026 su Rai2. Un ritorno attesissimo per il programma di intervista, uno dei più seguiti e commentati del piccolo schermo, che sarà disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+. Non cambia il format vincente del programma con Francesca Fagnani pronta ad incontrare ed intervistare protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Gli ospiti, tre a puntata, sono pronti a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico, ma anche a rispondere a domande scomode e pungenti.

Ma chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve di martedì 24 novembre 2026?

Belve 2026, gli ospiti di martedì 24 novembre: arriva Francesco Totti

Francesca Fagnani per la puntata del debutto di “Belve 2026” di stasera, martedì 24 novembre 2026 parte col botto. A sedere sullo sgabello ci sarà Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma, che nella lunga intervista ha parlato della ex moglie Ilary Blasi, della morte del padre, ma anche di delusioni e dell’addio al calcio.

L’ottavo Re di Roma non smette mai di riscrivere la storia della sua città. SPQR.#Belve, la nuova stagione da martedì 24 novembre ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay!@francescafagnan #FrancescoTotti pic.twitter.com/O3PQneBnVZ — Rai2 (@RaiDue) November 23, 2026

La fine di un matrimonio ti segna per sempre così come un tradimento. Parlando proprio del matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti ha confessato di non essere mai riuscito a perdonare il tradimento. «È successo. Non riesco a perdonare» – ha detto l’ex attaccante della Roma che ricordano i momenti di massimo splendore della sua carriera calcistica ad una domanda della Fagnani ha replicato – «persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei». Spazio anche al ricordo commosso del padre: «non gli ho mai detto ti voglio bene» confessando anche di aver un grande rimpianto di non averlo abbracciato più spesso quando poteva farlo. Tra i temi anche l’addio al calcio e la delusione provata durante gli ultimi mesi alla Roma: «avrei preferito che la società mi rispettasse di più».

Non solo Francesco Totti tra gli ospiti di stasera di Belve, visto che Francesca Fagnani ha incontrato anche l’attore Pierfrancesco Favino e la regina di Uomini e Donne Gemma Galgani.

Questo e tanto altro nella nuova puntata di Belve 2026 in onda il martedì in prima serata su Rai2.