Sicilia Express, nuova miniserie natalizia con Ficarra e Picone, arriva il 5 dicembre su Netflix. Con Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e Giorgio Tirabassi nel cast e la partecipazione amichevole di Jerry Calà, scopriamo insieme qualcosa di più su questo titolo perfetto per il periodo festivo.

Sicilia Express – la miniserie natalizia su Netflix con Ficarra e Picone

Il Natale porta magia e allegria anche sulle piattaforme. Quest’anno infatti Netflix metterà, come sempre, numerosi titoli a tema, ideale per godersi a pieno le festività. Tra le prossime e imperdibili novità, arriva Sicilia Express, una miniserie comedy tutta italiana con Ficarra e Picone.

La trama segue Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra lo stressante lavoro a Milano e la loro vita familiare in Sicilia. Ma il destino è pronto a riservare loro una sorpresa decisamente bizzarra, nascosta dietro l’angolo. Anzi, dentro un cassonetto della spazzatura. Pochi giorni prima di Natale, infatti, i due si imbattono causalmente in un portale magico. Una scoperta completamente inaspettata, destinata a sconvolgere le loro vite. Ma non necessariamente in meglio.

Salvo e Valentino capiscono di aver trovato un collegamento diretto tra Milano e la Sicilia, un passaggio immediato che potrebbe finalmente promettere loro di vivere con più tranquillità, senza scioperi problematici, ritardi o altri disagi lungo quella tratta. Tuttavia, per quanto i vantaggi appaiano numerosi, ben presto le conseguenze da affrontare non saranno poche, e i problemi si rivelano molti di più di quanto avessero immaginato.

Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – anche da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Il cast è molto ricco. I protagonisti sono Ficarra e Picone ma, in queste magiche puntate natalizie, saranno accompagnati da Katia Follesa, Barbara Tabita, e con Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e con la partecipazione di Jerry Calà e Giorgio Tirabassi.