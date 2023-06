Shrek terzo è il terzo capitolo del franchise d’animazione di maggior successo degli ultimi vent’anni, osannato da critica e pubblico. Rispetto ai prequel, questo film del 2007 risulta meno riuscito nella storia, nei dialoghi e nelle situazioni, come quasi sempre accade quando le saghe cominciano ad allungarsi un po’ troppo. Tuttavia, nonostante qualche pecca, anche stavolta siamo di fronte ad un film godibile sia per gli adulti che per i bambini. Vi sveliamo alcune curiosità sul film che andrà in onda Sabato 3 Giugno in prima serata su Italia Uno.

Shrek terzo: la trama in breve

Prima di passare in rassegna alcune curiosità su Shrek terzo, ripercorriamone brevemente la trama.

Quando il padre di Fiona muore, Shrek rifiuta di salire sul trono, non sentendosi in grado di assumersi tale responsabilità. Sembra che il solo a poterlo fare sia lo sbarbato Artù. Poi però entra in azione il Principe Azzurro e la situazione si complica…

Curiosità sul film

Shrek terzo è un film d’animazione del 2007 di Raman Hui e Chris Miller. Ecco un elenco di curiosità che lo riguardano: