Cresce l’attesa per la prima puntata del rebooth #BH90210 della serie cult “Beverly Hills 90210” e Shannen Doherty è tornata a parlare della sua improvvisa decisione di partecipare al revival. Una scelta dettata dal cuore quella dell’amatissima Brenda Walsh che è tornata solo per il suo amato Dylan McKay, alias Luke Perry.

Shannen Doherty: “sarò Brenda Walsh solo per onorare Luke Perry”

Ci sarà anche Brenda Walsh nel reboot di Beverly Hills 90210. Alla fine l’attrice Shannen Doherty ha accettato di rivestire i panni dell’indimenticabile adolescente del Minnesota nella serie BH90210. Una decisione arrivata dopo la scomparsa prematura di Luke Perry, l’attore che per dieci stagioni ha interpretato l’amatissimo Dylan McKay. Lo scorso marzo, infatti, Luke Perry è morto a causa di un ictus lasciano un vuoto incolmabile tra i tantissimi fan della serie cult anni ’90, ma anche tra i colleghi.

Una perdita che scosso moltissimo Shannen che, dopo aver declinato l’invito, ha cambiato idea proprio in memoria dell’amico.

“Per me è stato come onorare lui, la sua memoria e quello che significava per il pubblico, i fan e tutti noi” ha detto l’attrice durante un’intervista rilasciata a ETOnline che tornerà così a vestire i panni di Brenda Walsh, la prima fidanzata di Dylan McKay/Luke Perry.

Shannen Doherty: “Luke Perry mi manca sempre”

Sono trascorsi solo pochi mesi dalla morte di Luke Perry, ma Shannen Doherty continua a ricordare l’amico sui social e durante le tantissime interviste rilasciate in occasione del revival di Beverly Hills 90210.

“Mi manca: ieri, oggi, domani, per sempre. Era un essere silenzioso, una persona forte, su cui potevi contare. Non sarà facile vivere senza di lui”

ha detto la Doherty che, oltre al reboot della celebre serie anni ’90, prenderà parte anche ad un episodio speciale e commemorativo di “Riverdale”, la serie che ha visto Luke Perry tornare con grandissimo successo in tv nel ruolo di Fred Andrews.

L’attrice ha anche parlato del suo personaggio di Brenda Walsh, in assoluto uno dei più amati della serie.

Shannen Doherty: “essere Brenda un’esperienza unica, irripetibile”

“Per me essere Brenda è stata un’esperienza unica, irripetibile . Qualcosa che non avrei potuto fare due volte. Quindi tornare a casa è stato un grande sforzo”

ha dichiarato l’attrice che si era promessa di non tornare mai più ad interpretare questo ruolo. Sul reboot ha detto: “pensavo che il revival avrebbe funzionato bene con o senza di me. Per me, Brenda è stata qualcosa che ho detto che non avrei fatto due volte, ma l’ho fatto“. Riguardo al primo episodio, previsto per il 7 agosto su Fox USA ha rivelato: “avrà molto a che fare con la morte di Luke Perry/Dylan McKay“.