Pronti a tornare A Beverly Hills 90210? L’amatissima serie tv degli anni ’90, diventata un cult, sta per approdare nuovamente sui nostri schermi, con dei nuovissimi episodi.

Beverly Hills 902010 sbarcherà in Usa i primi di agosto(il 7), con il titolo “BH90210”

L’assoluta novità del nuovo ciclo di puntate è che avrà il cast originale, orfano però di Luke Perry, il Dylan McKay che è deceduto lo scorso marzo in seguito ad un ictus fatale. A prendere parte al progetto saranno gli stessi attori che 20 anni fa hanno recitato nel ruolo di Brenda, Brendon, Donna, Kelly, David, Andrea e Steve.

L’attesissimo ritorno di Beverly Hills 90210, nascono le prime difficoltà

Insomma, il ritorno di una delle serie più amate doveva essere una grande festa ma invece ci sono già le prime difficoltà: uno degli showrunner e alcuni sceneggiatori hanno abbandonato il set. Si tratta dello showrunner Patrick Sean Smith che ha abbandonato il progetto e al suo posto è stato chiamato Paul Sciarrotta, che in passato ha lavorato su Jane the Virgin e 90210.

Molti giornalisti negli Usa hanno attribuito a Shannen Doherty la causa e i motivi di questi clamorosi abbandoni. Notoriamente capricciosa all’epoca delle prime serie, si pensa che anche stavolta possa essere sua la colpa di tutto. Ma l’attrice si ribella e dice no a chi la vorrebbe come la causa di tutto questo disastro. La Doherty, che ha fortunatamente vinto una battaglia contro il cancro al senso dal 2015, affida ai social un suo lungo sfogo che vi riportiamo interamente.

Lo sfogo social di Shannen Doherty

Essere parte della storia della TV è un onore, ma spesso ci sono anche delle forti reazioni. Ci sono state così tante voci messe in giro su questo show e su di me. Uno dei motivi per cui ho esitato a dire di sì era per questa m***a.

L’unica cosa per cui sono una maniaca del controllo è la mia salute. Sto cercando di restare in salute e positiva. Ho capito stamattina che ho paura di fare ciò che amo a causa di titoli come questo. Non solo perché non c’è nulla di vero, ma perché sminuisce me e il mio viaggio, la battaglia, l’esperienza con il cancro.

Perché dovrei avere paura di lavorare? E perché le persone non sono ritenute responsabili delle loro storie inventate? Mi rifiuto di essere gettata nello stesso ruolo della cattiva, perché i “giornalisti” mancano di immaginazione e io certamente mi rifiuto di essere svalutata come sopravvissuta e donna da loro.

Sì, sono una donna forte. Sono stata all’inferno e sono tornata. Sono compassionevole e premurosa. Sono sfaccettata e non qualcuno da incastrare. Sono una donna con la mia storia. Per favore, smettetela di provare a raccontare la vostra storia esagerata e selvaggia su di me. Ve lo giuro… non mi conoscete.

Being a part of tv history is an honor but it also comes with some massive backlash. There has been many stories floating around about this show and me. One of the reasons I hesitated to say yes was for this crap.… https://t.co/0NvBAZpyeC — Shannen Doherty (@DohertyShannen) May 17, 2019

Beverly Hills 90210: fuga di uno showrunner e alcuni sceneggiatori

Dopo l’uscita del promo e del teaser trailer ufficiale, Patrick Sean Smith, come dicevamo, e alcuni sceneggiatori hanno deciso di abbandonare il progetto del reboot di sei episodi. Cosa sarà successo?

La Doherty ha fatto sapere che lei non c’entra nulla con tutto ciò e che l’unica cosa su cui è pignola e a cui sta molto attenta è la sua salute, giacché l’attrice, come afferma lei stessa è “andata all’inferno e poi è tornata”, avendo sconfitto un cancro al seno che l’ha colpita nel 2015.

Forse dal momento che già in passato la Doherty era stata etichettata come capricciosa e con un carattere non facile (partecipò, infatti, solo a quattro delle dieci stagioni della serie) si è pensato che potesse essere di nuovo lei la “colpevole”, ma l’attrice ha smentito categoricamente.

Beverly Hills 90210: il promo ufficiale

Ma ci auguriamo che questi siano solo dei problemi passeggeri e che possiamo tornare a godere della serie tv tanto amata, che ricordiamo uscirà il 7 agosto in America ma che non sappiamo ancora quando sarà trasmessi in Italia.

Eccovi il promo ufficiale, in cui tutti i protagonisti: