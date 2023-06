Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210, è tornata su Instagram a parlare della sua malattia. L’attrice dopo aver lottato per anni contro un terribile tumore al seno ha condiviso con i suoi fan una notizia davvero terribile. Un vero e proprio annuncio choc sul suo stato di salute oggi.

Shannen Doherty e il tumore: annuncio choc su Instagram

Tutti la ricordiamo come Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, la serie cult degli anni ’90, ma anche per il ruolo di Prue in “Streghe”. Shannen Doherty dopo diversi mesi di silenzio social è tornata a parlare su Instagram facendo una rivelazione choc sulla sua malattia. L’attrice, infatti, ha rivelato di avere metastasi al cervello e ha condiviso un video in cui la si vede sottoporsi ad una seduta di radioterapia.

“La mia paura è ovvia” – ha scritto l’attrice che dal 2014 combatte contro il cancro. “Il 5 gennaio la mia TAC ha mostrato Metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ho avuto il primo ciclo di radiazione. La mia paura è evidente. Sono claustrofobica e stanno succedendo molte cose nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del cedar sinai… ma quella paura…il tumulto…le tempistiche di tutto questo. Ecco come può apparire il cancro”.

Shannen Doherty e il cancro: una battaglia lunga anni

Dal 2014 Shannen Doherty di Beverly Hills combatte contro il tumore. Dalla scoperta l’attrice non ha mai tenuto nascosta la cosa, anzi ha cercato sempre di darsi forza anche quando sembrava tutto conclusosi nel migliore dei modi nel 2017. Qualche anno dopo la scoperta di una recidiva del tumore scoperta in concomitanza con la morte di Luke Perry, l’indimenticabile Dylan McKay di Beverly Hills.

L’attrice non ha mai nascosto le difficoltà, il dolore, le lacrime, ma anche il coraggio e la forza di affrontare il cancro. “Sto cercando di vivere il meglio che posso, mi piacerebbe essere un esempio in questo momento” – dichiarò anni fa dalle pagine di Variety non nascondendo il desiderio di tornare a recitare – “come attore, la gente ti mette in panchina. Ti considerano troppo debole, non in grado etc… Invece è proprio lavorare che ti rinvigorisce e rinnova la forza per sconfiggere l’inimmaginabile bestia“.