Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ha rilasciato una lunga intervista al magazine People parlando della sua malattia. Dal 2015 l’attrice sta lottando contro il cancro al seno. Come sta oggi?

Shannen Doherty: “il tumore oggi è arrivato alle ossa”

Da otto anni Shannen Doherty lotta contro il tumore. Nel 2015 le viene diagnostico un tumore al seno, ma nel 2017 sembra essere tutto risolto. Due anni dopo il cancro è tornato più forte ed aggressivo al quarto stadio con metastasi. Nonostante tutto l’attrice, che tutti ricorderanno per i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe, non si arrende.

“Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare e creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente, non ho finito”. Con queste parole l’attrice ha rivelato dalle pagine del magazine People che il tumore è arrivato fino alle ossa. La paura è tanta, ma è più forte la voglia di vivere e combattere. “La gente pensa che non si possa camminare, non si possa mangiare, non si possa lavorare. Ti mettono in un angolo molto presto: ‘Sei finito, sei in pensione’, ma noi non lo siamo. Siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e andare avanti” – ha detto l’attrice.

Shannen Doherty e la malattia: “Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare”

La malattia e il tumore non hanno mai scalfito il carattere grintoso e guerriero di Shannen Doherty che è prontissima a sottoporsi a nuovi trattamenti per sconfiggere il male. L’attrice ha ancora tanta voglia di vivere, amare e creare e trova la sua forza nella sua famiglia, ma anche nella fede.

“Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare. Prego. Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che mi interessano senza chiedere troppo. Mi collega a un potere superiore e alla spiritualità. La mia fede è il mio mantra” – ha dichiarato l’attrice che, nonostante il dolore e la malattia, sogna un cielo ancora più blù.

“So che sembra smielato e un po’ folle, ma si è più consapevoli di tutto e ci si sente come benedetti. Siamo persone che vogliono lavorare più di ogni altra cosa, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno in cui possiamo essere qui” – ha sottolineato a gran voce.