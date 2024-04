Liam Neeson è il protagonista di Blacklight, un convulso movie action con evidenti connotazioni thriller, che va in onda a partire dalle 21.30 di Domenica 28 Aprile su Tv8 in prima visione tv assoluta.

Diretta da Mark Williams nel 2022, non la si può definire un capolavoro ma è comunque una pellicola d’effetto che riesce a creare la giusta suspense e a tenere desta l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine. Per conoscere le curiosità più interessanti sul suo conto, leggete di seguito.

Blacklight: la trama in breve e il cast

Travis Black è un oscuro e non troppo gioviale agente del governo. La sua specializzazione è rimuovere i colleghi di cui sono saltate le coperture per salvarli da situazioni pericolose. Ma la sua vita è destinata a cambiare drasticamente quando, per caso, scopre l’esistenza di una cospirazione proprio all’interno dell’agenzia per cui lavora e che coinvolge le sfere più alte del potere politico.

Per quanto riguarda il cast, affiancano Liam Neeson, fra gli altri, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Aidan Quinn, Claire van der Boom, Yael Stone, Tim Draxl, Georgia Flood, Melanie Jarnson e Caroline Brazier.

Le principali curiosità da conoscere sul film

Queste sono le curiosità su Blacklight che proprio non potete perdervi: