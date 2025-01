Tira aria di tensione al Grande Fratello, con il grido mosso da Shaila Gatta, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato in rivolta contro le “re-entries” nella Casa. A finire nel mirino dell’attacco, tra i concorrenti usciti e poi riammessi nel gioco della convivenza, sono in particolare Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

Il ‘ripescaggio’ di Grande Fratello divide la Casa: Shaila Gatta, nel coro della rivolta

La 24esima puntata di Grande Fratello ha consentito al pubblico, attraverso una sessione di televoto flash, la riammissione di ex concorrenti nel gioco, stabilendo così le re-entries di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Federica Petagna e persino Eva Grimaldi, pochi minuti dopo la sua eliminazione.

I gieffini chiamati al rientro nel reality show possono soggiornare nel tugurio della Casa più spiata d’Italia, in vista della puntata di giovedì 23 gennaio 2025, in cui é previsto un televoto volto a decretare almeno due eliminazioni tra loro. E intanto, tra gli altri concorrenti in corsa molto forte é la contestazione al ripescaggio, con in particolare Shaila Gatta protagonista di una dura reazione:

“E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è?!? – esclama fortemente adirata, l’ex allieva di Amici. Mi mettono in nomination o mi mettono in tugurio, boh. Mi sembra tutto un po’ curioso, c’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori, dalla A alla Z. Questo è un plus per loro. Per noi è un’inc*** soprattutto per chi ti è stato nemico”.

Nel mirino della contestazione finiscono Jessica Morlacchi ed Helena Prestes

Che gli ex concorrenti possano tornare a fare parte del cast dei protagonisti di Grande Fratello, complice il volere del pubblico, agli occhi della ballerina si direbbe essere “una cosa bizzarra”:

“Mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirate possano avere l’opportunità di rientrare”, infierisce l’ex Amici ai danni dei riammessi, tacciati di essere beneficiari di una seconda chance nel gioco.

Nel frattempo, in un intervento altrettanto reazionario come quello della Gatta, anche Luca Calvani si dichiara contrario al ripescaggio degli ex concorrenti, nel gioco. In particolare a finire nel mirino della contestazione dell’attore, é la re-entry della concorrente reduce dal ritiro, Jessica Morlacchi:

“Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira! Lei come non si è sottoposta al televoto per uscire, non si sarebbe dovuta neanche sottoporre al televoto per entrare! –é il grido dell’attore, che si unisce al coro dei reazionari contro il ripescaggio.

Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi. Se tu dici mi alzo e me ne vado significa che a te del pubblico, degli autori, dei registi, significa che non te ne frega niente. Chiunque si ritira da un gioco non può tornare. A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco“.

Ma non é tutto. Nell’aggiungersi alla contestazione mossa dal gruppo che soggiorna nella ‘comfort-zone’ della Casa, Lorenzo Spolverato si scaglia contro gli inquilini del tugurio e alle menzioni di Helena Prestes e Iago Garcia:

“No, è più scorretto che rientri Helena, perché lei è stata eliminata dal televoto, è il pubblico che l’ha voluta fuori, Jessica nessuno l’ha eliminata. Sei di parte! Helena è stata punita doveva restare fuori, anche Iago per me sarebbe dovuto rimanere fuori. Michael no, perché non ha fatto nulla“.