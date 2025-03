Il TOUR 2025 di Sfera Ebbasta continua a macinare sold out, confermandosi uno degli eventi più attesi dell’anno. Dopo il doppio tutto esaurito a Padova e Firenze, è stata Roma a tingersi dei colori di Sfera per una notte indimenticabile. Ieri, il Palazzo dello Sport ha vibrato al ritmo del Trap King, che ha regalato al pubblico uno spettacolo travolgente, tra energia pura e un impatto scenico mozzafiato.

Sfera Ebbasta, un viaggio tra musica e spettacolo: il TOUR 2025 continua a dominare

Per questo grande ritorno dal vivo, Sfera Ebbasta ha curato nei minimi dettagli ogni aspetto dello show, trasformandolo in un’esperienza immersiva. 30 brani in scaletta, un susseguirsi di effetti visivi spettacolari e giochi di luce e fuoco, impreziositi dalle coreografie di 8 ballerini, diretti da Laccio come Head of Performance. Un’ampia parte dello show è dedicata ai successi del suo ultimo album, X2VR, certificato Quintuplo Disco di Platino e parte di un percorso che ha portato Sfera a conquistare bilioni di stream e views, 230 Dischi di Platino e 32 Dischi d’Oro, oltre all’amore incondizionato dei suoi fan.

Ma il TOUR 2025 non è solo un concerto: è un viaggio senza precedenti nel mondo e nell’estetica di Sfera Ebbasta. Grazie ai futuristici visual curati da SUGO Design, lo show ripercorre gli ultimi 10 anni di carriera, rivelando le nuove consapevolezze dell’artista e preparando il terreno per il suo ritorno alle origini, ai palazzi di Ciny, da dove tutto è cominciato.

Dopo la serie di 11 sold out nei palazzetti, il tour prosegue a Bologna (22 marzo – Unipol Arena) e Torino (29 marzo – Inalpi Arena), per poi approdare ad aprile con un incredibile poker di date a Milano (4, 5, 7 e 8 aprile – Unipol Forum).

Ma l’estate si preannuncia ancora più calda: il 7 giugno, Sfera Ebbasta salirà per la prima volta sul palco dello Stadio Maradona di Napoli, per un evento destinato a entrare nella storia. Il 19 luglio, invece, sarà il turno del Rock in Roma, per un ritorno attesissimo nella Capitale.

Sfera Ebbasta: “Sono emozionato per la data al Maradona: è uno stadio che ha un’importanza e una storia incredibile. Mancavo da troppo tempo con un grande show a Napoli, non vedo l’ora di cantare insieme a tutti voi!”

E sul Rock in Roma: “Tornare su quel palco è sempre speciale, un’esplosione di emozioni. Sono certo che anche quest’anno sarà un momento indimenticabile!”

Gli appuntamenti futuri:

Sabato 22 marzo 2025 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

– Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena Sabato 29 marzo 2025 – Torino @ Inalpi Arena

– Torino @ Inalpi Arena Venerdì 4 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

– Assago (MI) @ Unipol Forum Sabato 5 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

– Assago (MI) @ Unipol Forum Lunedì 7 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

– Assago (MI) @ Unipol Forum Martedì 8 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum

– Assago (MI) @ Unipol Forum Sabato 7 giugno 2025 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

– Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona Sabato 19 luglio 2025 – Roma @ ROCK IN ROMA, Ippodromo delle Capannelle

Il TOUR 2025 di Sfera Ebbasta è solo all’inizio… e promette di lasciare il segno.