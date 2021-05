Tra grandi ritorni e novità in uscita, quali sono le serie tv Netflix che vedremo a maggio 2021? Da segnalare questo mese c’è certamente il ritorno di Lucifer dopo quasi un anno di distanza dalla pubblicazione della prima parte della quinta stagione, mentre tra le novità c’è Jupiter’s Legacy, serie basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely.

Serie tv Netflix di maggio: le novità sulla piattaforma

Il quinto mese del 2021 inizia con la seconda stagione di Selena: La serie in arrivo il 4 maggio. Il biopic ripercorre la vita e la carriera della carriera dell’artista di origini messicane. Il 5 maggio è disponibile I figli di Sam: Verso le tenebre, documentario che indaga sul serial killer americano David Richard Berkowitz, ponendo. Un giornalista è convinto che i suoi crimini siano legati a una setta satanica. Il 7 maggio esce Jupiter’s Legacy, serie basata sull’omonimo fumetto incentrato sul confronto tra una vecchia e nuova generazione di supereroi.

Sempre il 7 maggio è in uscita la seconda stagione di Girl from Nowhere, serie thailandese incentrata su una ragazza con l’abilità di smascherare le bugie degli altri. Il 9 maggio è disponibile Vincenzo, serie coreana che racconta le vicende di un avvocato assoldato dalla mafia italiana per combattere un colosso aziendale.

Serie tv Netflix: le altre novità in uscita

Il 14 maggio tornano due serie Netflix: la prima è Love, Death and Robots, che è disponibile con la seconda stagione, la seconda è Haunted con la terza. Love, Death and Robots è una serie antologica d’animazione prodotta da David Fincher; Haunted è invece una serie in cui i protagonisti sono persone comune che raccontano le loro terribili esperienze tra case stregate, oggetti maledetti e possessioni.

Sempre il 14 maggio, Ryan Murphy torna su Netflix con la miniserie Halston, con Ewan McGregor nei panni del celebre e innovativo stilista famoso negli anni ’70.

Il 17 maggio, a distanza di pochi mesi, Netflix rende disponibile la seconda stagione del thriller messicano Che fine ha fatto Sara?. Il 23 maggio, in anteprima, la piattaforma propone la terza stagione dell’acclamata serie Master of None. Il 27 maggio è la volta della seconda stagione del teen norvegese Ragnarock. Infine, il 28 maggio, Netflix propone la seconda parte della quinta stagione di Lucifer con 10 nuovi episodi, e l’ultima della comedy Il metodo Kominsky con Michael Douglas.