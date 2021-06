Tante le novità per quanto riguarda le serie tv Netflix nel mese di luglio 2021. Tra i titoli proposti, debuttano le nuove stagioni di Atypical e Virgin River, e la serie dei The Jackal, Generazione 56. Inoltre sono disponibili le prime tre stagioni di The Good Doctor. Scopriamo i titoli di luglio nel dettaglio.

Serie tv Netflix di luglio 2021: le novità

Si inizia il 1° luglio con Generazione 56K, la serie tv che celebra la generazione nata degli anni Novanta che hanno vissuto l’arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione. La storia segue Daniel e Matilda, che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti, e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della Generazione del Modem 56K.

Il 9 luglio debutta Atypical 4, serie incentrata su un adolescente autistico che cerca il suo posto nel mondo. Nell’ultima stagione, Sam deve compiere il grande passo e pensare cosa dovrà fare dopo il college. Nella sua famiglia c’è aria di cambiamento, tra i suoi genitori di nuovo insieme e la sorella Casey che vive la sua relazione con Izzie non senza mille dubbi. Nello stesso giorno debutta Virgin River 3, serie tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr. In questa stagione, Mel e Jack si chiederanno se sono davvero pronti a diventare una famiglia.

Il 13 luglio arrivano le prime tre stagioni di The Good Doctor, medical drama incentrato su un dottore autistico dalle incredibili capacità.

Il 15 luglio appuntamento con Non ho mai… 2, nuova stagione della comedy creata da Mindy Kaling con protagonista l’adolescente indiana Devi Vishwakumar che decide di cambiare il suo status sociale.

Serie tv Netflix di luglio: gli altri titoli

Il 23 luglio esce Sky Rojo 2, serie spagnola dal creatore de La casa di carta. Dopo il successo della prima stagione, tornano le disavventure on the road di tre prostitute, Coral, Wendy e Gina, in fuga da loro “protettore” per ritrovare la libertà perduta.

Infine il 30 luglio, Netflix rende disponibile Outer Banks 2, serie teen d’avventura in cui un gruppo di ragazzi è alla ricerca di un tesoro dal valore inestimabile che sembra, però, introvabile. La prima stagione si era chiusa con un colpo di scena che aveva lasciato il destino dei protagonisti col fiato sospeso. Nella seconda stagiona, le lotte tra le band rivali, tutte alla ricerca del bottino, si intensifica.