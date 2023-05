Quali sono le serie tv in arrivo su Amazon Prime Video a maggio 2023? Tra i tanti arrivi e ritorni il più atteso è quello dei i Ferragnez 2. Sono tantissimi i telespettatori che vogliono vedere Chiara Ferragni e Fedez alle prese con la loro vita di coppia e con i figli. Ci sarà una parte su quanto accaduto a Sanremo dopo il limone di Fedez? Oltre a questo a suscitare grande interesse sono anche film e serie tv che terranno compagnia agli abbonati dal mese di maggio.

Serie tv in arrivo su Amazon Prime Video: ecco tutti i titoli più attesi

Tra le serie tv in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di maggio 2023 vi sono:

The Ferragnez 2,

Riverdale 6 già online dal 1 maggio,

Fear the walking dead 8, ovvero lo spinoff di The Walking Dead in onda dal 16 maggio,

James May: Oh Cook!,

Rosiko show

Il Grifone,

Cosa sappiamo? The Ferragnez 2 sarò disponibile a partire dal 18 maggio. Chiara Ferragni e Fedez si racconteranno a trecentosessanta gradi e parleranno sia della loro vita privata e professionale.

Rosiko show – Guai a perdere sarò disponibile dal 18 maggio. Vedremo Ale & Franz in un format completamente inventato da loro per continuare a ridere e giocare senza copione.

James May: Oh Cook! sarà invece disponibile dal 24 maggio. Potremo scoprire finalmente le nuove avventure gastronomiche in cucina di James May mentre tenta di realizzare piatti di tutto il mondo.

Il Grifone, online dal 26 maggio, vedrà i tre outsider Mark, Memo e Becky scoprire un mondo fantastico chiamato Torre Nera dove un grifone sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scoprirà poi di essere l’unico in grado di sconfiggerlo, ma se dapprima non se la sentirà di diventare un eroe, poi, dovrà piegarsi al suo destino, armarsi di coraggio e vivere una nuova avventura.

I film di Amazon Prime: le novità che potremo vedere

Tra i titoli dei film vi sono invece: