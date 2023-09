E’ ufficiale la Rai si è aggiudicata i diritti del campionato di Serie A Femminile 2023-2024. Il calcio d’inizio della nuova stagione è fissato per il prossimo 16 settembre.

Serie A Femminile 2023-2024 diritti tv alla Rai

Rai Sport ha vinto i diritti per la messa in onda in chiaro del campionato di calcio di Serie A Femminile 2023-2024. Nonostante la prova non esaltante della Nazionale di Calcio Femminile Azzurra ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di puntare ancora sul calcio femminile vincendo la gara per i diritti tv del prossimo campionato di Serie A. La Rai si è aggiudicata il pacchetto “Campionato in chiaro” che consiste nella messa in onda in chiaro di una partita del campionato di Serie A 2023-2024, ma anche delle finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. A

A S&T Group, invece, si è aggiudicata il pacchetto “Diritti internazionali”. Grande gioia da parte di Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica:

Siamo molto felici del fatto che la Rai abbia voluto investire sul calcio femminile in chiaro. Anche attraverso una collocazione degli eventi che possa garantire ancora maggiore visibilità al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa, siamo convinti che possa essere un’occasione straordinaria per promuovere il movimento calcistico femminile italiano.

Serie A femminile 2023-2024, quando inizia e quante squadre

I diritti tv del campionato di Serie A femminile è un bel colpaccio per mamma Rai tra le reti chiamate a trasmettere in chiaro le partite della stagione 2023-2024. Dopo due anni di messa in onda su La7, il campionato di Serie A femminile approda quindi a Rai Sport.

Il calcio d’inizio è fissato per il 16 settembre e saranno 10 le squadre pronte a contendersi il titolo di campione d’Italia. Chi vincerà? Ricordiamo che lo scorso anno il campionato 2022-2023 è stato vinto dalla Roma, Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, dopo cinque vittorie consecutive della Juventus. La squadra femminile della Roma ha poi trionfato anche durante la Supercoppa Italiana.