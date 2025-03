Serena Brancale, reduce dal successo di Sanremo 2025, dove ha partecipato in gara con il brano “Anima e core”, si prepara a un tour che la porterà in giro per il mondo. La cantautrice e polistrumentista nata a Bari, durante la kermesse canora è riuscita a conquistare tutti oltre che con il suo brano, diventato un vero tormentone, ma anche con la sua simpatia e la sua genuinità. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Serena Brancale, e con lei abbiamo parlato della sua esperienza sanremese, del tour che la porterà in diversi paesi e del fatto che la sua canzone “Anima e core” è diventata la colonna sonora del balletto di Stefano De Martino ad Affari Tuoi.

Serena Brancale: intervista alla cantautrice di “Anima e Core”

Reduce dal successo a Sanremo 2025. Cosa ha significato per te calcare quel palco? E Qual è stato il momento più emozionante di questa avventura?

“Un’esperienza pazzesca tornare dopo dieci anni su quel palco. È stato molto emozionante. Il momento più bello è stato incrociare lo sguardo di mia sorella, che era lì con me in qualità di direttore d’orchestra. È bello vedere un pezzo di cuore che è lì con te, che ti sorride e ti dirige. Ogni sera mi regalava un sorriso bellissimo e io ero in pace”.

Insieme a te abbiamo visto tua sorella Nicole, ma con te c’erano sicuramente l’amore di papà che hai definito il tuo punto di riferimento e poi mamma che come tu stessa hai raccontato è sempre al tuo fianco. Qual è l’insegnamento più grande che ti ha dato la tua famiglia?

“Sono stata sempre supportata dalla mia famiglia, mia madre prima di tutti, lei era la musicista di casa. Mio padre è il mio migliore amico, lui è un bimbo felice. L’insegnamento che mi hanno dato loro è quello di credere che si possa fare questo lavoro alla grande e sempre più forte. Mi hanno supportato sempre, non ho mai avuto un piano B. Loro hanno sempre creduto in quello che volessi, sono sempre stati dalla mia parte. È importante per i giovani che vogliono arrivare al palco di Sanremo essere protetti mentalmente dalla propria famiglia. Bisogna sostenere l’artista, la propria figlia o figlio. Io ho avuto questa fortuna”.

Poi c’è anche un fan speciale: Dario Morello. Quanto è importante per una artista vivere una situazione serena anche dal punto di vista sentimentale durante un’avventura come Sanremo?

“Ho la fortuna di avere un compagno che non è geloso, è super entusiasta e felice. Può succedere anche una lite dieci minuti prima di salire su un palco, soprattutto quello di Sanremo, ma quando sei lì non devi far vedere al pubblico che è successo qualcosa, devi essere serena, nulla deve trasparire.

Qual è stata la reazione del pubblico e della critica che più ti ha colpito?

“Mi ha colpito vedere tutti dalla mia parte quando ho cantato la cover. Ho messo un’evidenza un’altra parte di me. La stampa ha capito che ci sono altre cose e non sono una furbacchiona”.

So che ci sarà un tour che ti porterà in viaggio per il mondo: come ti stai preparando e come te lo immagini?

“Mi preparo a una estrema disciplina con molta concentrazione, devo essere al 100% sicura e serena. andremo a Shanghai, Seul, New York, Pechino. Anche se andiamo in posti stupendi non è una vacanza, andiamo a fare musica, io porto Anima e core”

Alla conferenza stampa hai dichiarato che comunque hai vissuto il pregiudizio da parte di un certo ambiente Jazz. Sei riuscita a far cambiare le cose sotto questo aspetto?

“Secondo me no, perchè non puoi piacere a tutti. fai pace con questa cosa andando avanti. Ognuno vede il Jazz in maniera diversa, per me il Jazz è Anima e core, è sperimentazione, libertà. È facile che qualcuno non può essere della mia idea, ma va bene così”.

C’è un artista con cui hai stretto un legame particolare durante questa avventura?

“Gaia è un’amica, ci siamo abbracciate più di una volta, è molto dolce. Ho trovato molto dolce Tony Effe, ho parlato molto con lui. Olly è stato meraviglioso, è umanamente carino”.

Oltre alla musica, quale altra forma d’arte ti piacerebbe sperimentare: non so cinema, tv?

“Mi piacerebbe il doppiaggio, è un sogno che ho nel cassetto, magari di un cartone animato. Mi piacerebbe anche pubblicare dei fumetti”.

Parlando di tv, durante l’ultima puntata di affari tuoi, nel momento del balletto di Stefano De Martino con i concorrenti, sesso e samba è stata sostituì con la tua canzone. Cosa ne pensi?

“Stefano quando ha sentito la prima volta Anima e core mi ha detto che amava questo brano. Un po’ l’avevo sospettata questa cosa, ed è stato di parola. Beh che dire: sono felice, lo sentirà mia zia che ogni giorno vede il programma. Ne godremo tutti quanti. Affari tuoi è un programma importante, ringrazio Stefano per aver voluto la mia canzone, anche se Sesso è Samba è una canzone fighissima, che dire: benvenuta Anima e core”.