Fiorella Mannoia quest’anno ha compiuto 70 anni e ha voluto festeggiare con un concerto-evento che si è tenuto alle Terme di Caracalla. Il 3 e 4 giugno, la cantante si è esibita portando in scena le sue hit, accompagnata da molti ospiti. Vediamo insieme chi c’era e quando andrà in onda.

Semplicemente Fiorella: ospiti e quando in tv

Estate ricca di appuntamenti per Fiorella Mannoia che il 4 aprile ha compiuto 70 anni. La cantante ha festeggiato il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla con uno spettacolo che è stato un omaggio ai suoi più grandi successi, arricchito da numerose sorprese e da 20 ospiti. Un evento che sarà trasmesso in tv e che andrà in onda su Rai1 domenica 8 settembre 2024 in prima serata.

Uno show coinvolgente ed emozionante che vedrà la presenza di Francesco Gabbani, Ligabue, Claudio Baglioni, Giorgia, Ornella Vanoni, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Ron, Frankie Hi NRG MC, Enrico Ruggeri, Amara, Natty Fred, Ermal Meta, Danilo Rea, Paola Turci, Elodie, Alessandra Amoroso, Noemi, Tosca. E ancora, ci saranno Carlo Conti, Edoardo Leo, Giorgio Panariello e Luca Barbarossa.

La Mannoia è stata accompagnata da una straordinaria band e da un’orchestra sinfonica. Durante il concerto-evento ha anche inaugurato la tournée dal titolo ‘Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra’ che la vedrà impegnata fino a dicembre per un totale di 28 tappe.

La scaletta della serata e i brani cantanti

In tv vedremo il meglio delle due serate che si sono svolte il 3 e il 4 giugno. Potrebbero esserci delle modifiche o dei tagli nel montaggio. Ad aprire il concerto è stata la Mannoia che ha cantato ‘Mariposa‘, brano portato a Sanremo 2024. Poi è salito sul palco Carlo Conti, seguito da Francesco Gabbani con ‘Un bimbo sul leone‘, Giorgia con ‘Caffè nero bollente‘. Fiorella Mannoia ha poi cantato ‘Come si cambia‘ e ‘Combattente‘ e ha reinterpretato con Natty Fred ‘Mio fratello che guardi il mondo‘ e con Hi Nrg ‘Non è un film‘. A seguire, ‘Metti in circolo il tuo amore‘ con Ligabue e duetto con Claudio Baglioni sulle note di ‘Amore bello‘.

Con Ornella Vanoni si è esibita in una versione speciale di ‘Io che amo solo te‘ mentre con Rocco Hunt per ‘Sulo pe’ parlà‘ e Gigi D’Alessio con ‘L’ammore‘. Finale con dedica a Roma con Luca Barbarossa e ricordo di Lucia Dalla con ‘Chissà se lo sai‘ cantata con Ron. Non poteva mancare ‘Quello che le donne non dicono‘ con Enrico Ruggeri che canta anche ‘I dubbi dell’amore‘ e poi Amara con ‘Che sia benedetta’. Chiusura con ‘Sally‘ di Vasco Rossi, ‘La storia‘ e ‘Il cielo d’Irlanda‘.

Scaletta del concerto Semplicemente Fiorella

1. Mariposa

2. Metti in circolo il tuo amore ft Ligabue

3. Amore bello ft Claudio Baglioni

4. Caffè nero bollente ft Giorgia

5. Nessuna conseguenza

6. Io che amo solo te ft Ornella Vanoni

7. Come si cambia

8. L’ammore ft Gigi D’Alessio

9. Combattente

10. Sulo pe’ parlà ft Rocco Hunt

11. Mio fratello che guardi il mondo ft Natty Fred

12. Chissà se lo sai ft Ron

13. Non è un film ft Frankie Hi-NRG MC e Natty Fred

14. Roma è de tutti ft Luca Barbarossa

15. I dubbi dell’amore ft Enrico Ruggeri

16. Quello che le donne non dicono ft Enrico Ruggeri

17. Che sia benedetta ft Amara

18. Sally

19. La storia

20. Il cielo d’Irlanda