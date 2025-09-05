L‘Us Open 2025 è arrivato alle semifinali e Jannik Sinner è in gioco per vincere il prestigioso torneo di tennis. Il numero uno al mondo è il favorito mentre l’altra semifinale vedrà Alcaraz contro Djokovic. Scopriamo insieme dove vedere le gare in tv, in chiaro e in streaming.

Us Open 2025: le semifinali in programma oggi

È tempo di semifinali maschili agli US Open 2025. Il quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam è arrivato al giro di boa dato che la finale è prevista per domenica 7 settembre 2025, con orario da definire.

Intanto oggi si sfideranno Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic e Jannik Sinner contro Auger-Aliassime. I due vincenti si contenderanno il montepremi finale. La prima finale, che vede lo spagnolo sfidare il serbo, è in programma alle 21 (ora italiana) di questa sera, venerdì 5 settembre. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport tennis (canale 203) e in streaming su NOW.

Una gara che vede Alcaraz alla sua nona semifinale Slam della carriera sfidare Djokovic, alla sua 53esima semifinale Slam. I precedenti vedono come favorito il serbo (5 vittorie e 3 sconfitte) ma lo spagnolo è in grande forma.

Jannik Sinner contro Aliassime: dove vederlo in tv

Si dovrà attendete invece l’una di notte (sempre ora italiana) di questa sera, per vedere Jannik Sinner che ha battuto nei quarti Lorenzo Musetti. Il numero 1 al mondo è il favorito dato che ha trovato sul suo cammino Auger-Aliassime (testa di serie numero 25). Anche in questo caso il match, che si disputerà sui campi in cemento a Flushing Meadow, sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. La semifinale sarà trasmessa anche in chiaro su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre.

Pochi i precedenti tra i due tennisti. Il canadese è avanti per 2 a 1 ma Jannik Sinner ha vinto l’ultima sfida giocata poche settimane fa, lo scorso 14 agosto a Cincinnati. Chi vincerà il torneo si poterà a casa un montepremi da record da 90 milioni di dollari.