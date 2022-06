Selvaggia Lucarelli non sarà più a Ballando con le Stelle? La giornalista da diversi anni ricopre il ruolo di giurata nel dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1, ma quest’anno potrebbe essere tagliata fuori. Come mai? Cosa è successo?

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?

In una delle domeniche più calde degli ultimi vent’anni, è scoppiato un giallo che riguarda la presenza o meno di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. Il popolare dance show condotto da Milly Carlucci, previsto per il prossimo ottobre il sabato in prima serata su Rai1, potrebbe fare a meno di una delle giurata più amate ed odiate di sempre. Di chi parliamo? Naturalmente della giornalista e scrittrice che in queste ore ha risposto ad una serie di domande da parte dei fan sui Instagram. Tra le tante domande, un fan le ha chiesto se sarà meno presente in giuria a Ballando, Piazza pulita e a Radio Capital. La Lucarelli ha stuzzicato la curiosità dei fan rispondendo: “ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale“.

Dalle parole della Lucarelli è chiaro che uno dei tre impegni televisivi non è stato confermato e in tanti hanno pensato che possa trattarsi proprio Ballando. Possibile che Milly Carlucci abbia deciso di rinunciare all’opinionista? La presenza della giornalista, infatti, all’interno dello show del sabato sera ha sempre giocato un ruolo importantissimo generando polemiche e confronti con i concorrenti vip: da Alba Parietti passando per Anna Oxa fino a Morgan.

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle?

Le parole di Selvaggia Lucarelli “ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale” in merito al suo futuro nei programmi Ballando con le Stelle, Piazza Pulita e Radio Capital ha, manco a dirlo, dato vita ad un vero e proprio giallo sui social. La giuria del programma di Milly Carlucci composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto dovrà fare a meno della presenza di Selvaggia Lucarelli? Sinceramente appare improbabile l’assenza della Lucarelli in giuria, ma sui social (e non solo) è già iniziato il toto nome con i papabili sostituti.

In pole position c’è Giancarlo Magalli, il celebre conduttore reduce dall’esperienza de Il Cantante Mascherato. Non solo, tra i papabili nomi sono spuntati anche quelli di: Costantino Della Gherardesca, ex concorrente di Ballando con le Stelle ed ex giudice proprio de Il Cantante Mascherato, e Morgan che lo scorso anno è stato uno dei ballerini più apprezzati di Ballando. Infine il terzo nome è quello di Platinette. Cosa succederà alla giuria di Ballando con le Stelle?